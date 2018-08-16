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Лига Европы, квалификация: АЕК Ларнака разбил Штурм, Олимпия разобралась с ХИКом

20:58 117 Читати українською
Лига Европы, квалификация: АЕК Ларнака разбил Штурм, Олимпия разобралась с ХИКом
Лига Европы, квалификация: АЕК Ларнака разбил Штурм, Олимпия разобралась с ХИКом

Закончились очередные ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

АЕК Ларнака не имел трудностей в матче с Штурмом и одержал уверенную победу со счетом 5:0.

Олимпия тоже легко разобралась с ХИКом и убедительно победила соперника – 4:1.

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Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

АЕК Ларнака – Штурм – 5:0

Голы: Тричковски, 6, 67, 80, Лорена, 65 (пен.), Толемесс, 86

ХИК – Олимпия Любляна – 1:4

Голы: Маколи, 85 – Абасси, 20 Аврамовски, 72, Рафинья, 75 (автогол), Бркич, 90+2 (пен.)

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

АЕК Ларнака - Штурм: Четверг 16 августа 2018

АЕК Ларнака
Матч окончен
5 : 0
Штурм
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Лига Европы АЕК Ларнака - Штурм ХИФК - Олимпия Любляна Штурм Штурм Олимпия Любляна Олимпия Любляна АЕК Ларнака АЕК Ларнака ХИФК ХИФК
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