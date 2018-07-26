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Лига Европы: Эсеола принес сенсационную победу Кайрату, Бордо выиграл в Латвии, Непогодов сильнее Трусевича

20:05 43 Читати українською
Лига Европы: Эсеола принес сенсационную победу Кайрату, Бордо выиграл в Латвии, Непогодов сильнее Трусевича
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

Завершилась часть первых поединков 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них – матчи с участием украинцев и возможного соперника Мариуполя в следующем раунде.

Французский Бордо без своего прошлогоднего лидера Малкома на выезде минимально одолел латвийский Вентспилс. Жирондинцы забили уже на старте поединка усилиями Юссуфа Сабали. В дальнейшем, несмотря на преимущество, развить успех игроки Бордо не сумели. Напомним, что именно с победителем этой пары сыграет триумфатор противостояния Юргорден – Мариуполь.

Сенсация произошла в Алматы. Там местный Кайрат неожиданно уверенно разобрался с нидерландским АЗ. Творцом успеха "народной команды" стал украинец Адеринсола Эсеола. Уроженец Житомира забил по мячу в каждом из таймов, а его команда одержала комфортную победу 2:0 и сделала заявку на выход в следующий раунд.

В еще одном матче встретились два украинца – кипер Тобола Дмитрий Непогодов противостоял хавбеку Пюника Максиму Трусевичу. Сильнее оказалась казахская команда. Тобол благодаря голам Федина и Нургалиева одержал победу. За ереванцев забил Корян.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Вентспилс – Бордо – 0:1

Гол: Сабали, 3

Кайрат – АЗ – 2:0

Голы: Эсеола, 12, 50

Тобол – Пюник – 2:1

Голы: Федин, 49, Нургалиев, 80 – Корян, 90

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Кайрат Алматы - АЗ: Четверг 26 июля 2018

Кайрат Алматы
Матч окончен
2 : 0
АЗ
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