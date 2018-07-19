Лига Европы: Эсеола помог Кайрату разбить андоррцев, Моха пофеерил в матче с Милсами, поражение Леха Костевича

Завершилась часть повторных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых приняли участие и бывшие игроки украинской Премьер-лиги.

Казахский Кайрат с помощью экс-форварда киевского Арсенала Адеринсолы Эсеолы разбил андоррский УН Энгордани. Украинец забил на исходе первого тайма, а алмаатинцы одержали зрелищную победу со счетом 7:1.

Неожиданно едва не попрощался с еврокубками Лех, за который играет Владимир Костевич. Правда, украинец так и не вышел со скамейки запасных в поединке против армянского Гандзасара, а его партнеры спаслись от овертайма только на пятой добавленной арбитром минуте.

В матче еще одного казахского клуба – Тобола – против грузинской Самтредии приняли участие сразу три экс-игрока УПЛ. Ворота обеих команд защищали украинцы – Дмитрий Непогодов и Сергей Погорелый соответственно, а в старте казахов появился еще и экс-днепрянин Джаба Канкава. Сильнее, как и в первом матче, был Тобол – 2:0.

Еще один разгром случился в Братиславе. Местный Слован не оставил шансов молдавскому Милсами. Бывший хавбек Олимпика Моха забил дважды и сделал один ассист, а левый защитник Сухоцкий провел на поле весь матч.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Кайрат – УН Энгордани – 7:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Эппель, 4, 11, 44, 76, Эсеола, 42, Исламхан, 53, Вороговский, 87 – Ляфонт, 72

Гандзасар – Лех – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Л. Мусонда, 50, Харутюнян, 67 – Тралка, 90+5

Тобол – Самтредия – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Турысбек, 12, Дарабаев, 83

Слован – Милсами – 5:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Шпорар, 15, 25, Моха, 33, 77, Цмильянич, 52