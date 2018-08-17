Лига Европы: Яремчук отметился голом за Гент

Украинец Роман Яремчук забил гол в матче Лиги Европы против польской Ягеллонии.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Гент Яремчука и Пластуна принимал у себя польскую Ягеллонию. Защитник Пластун вышел с первых минут и отыграл полный матч.

Яремчук вышел на поле на шестьдесят седьмой минуте, а уже на восемьдесят четвёртой, при счете 1:1, вывел свою команду вперед. Кроме того, Роман мог отличиться и до того, но после удара украинского нападающего мяч попал в перекладину.

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В итоге Гент победил Ягеллонию со счетом 3:1 и прошел в следующий раунд квалификации Лиги Европы, где его ждет обидчик Мариуполя – Бордо.



Момент с перекладиной смотрите с 3:00, видео гола с 3:35