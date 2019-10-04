Лига Европы: Хетафе обыграл Краснодар, Мальме и Копенгаген разошлись миром

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группах A, B, C.

Лига Европы 2019/20, 2-й тур

Группа B

Мальме – Копенгаген – 1:1

Голы: Розенберг, 55 – Нильсен, – 45+5 (аг)

Группа A

Севилья – АПОЭЛ – 1:0

Гол: Чичарито, 17

Дюделанж – Карабах – 1:4

Голы: Бернье, 90, – Зубир, 11, Мичел, 30, Ричард, 37, (пен.), Кинтана, 69

Вилучення: Гаро, 62

Группа C

Краснодар – Хетафе – 1:2

Голы: Ари, 69 – Анхель, 36, 61

Удаление: Тимор, 81

Трабзонспор – Базель – 2:2

Голы: Пармак, 26, Соса, 78 – Видмер, 20, Окафор, 80

Соперники Динамо по группе B Мальме и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего. Интересно, что забивали исключительно игроки шведской команды. Перед перерывом Нильсен срезал мяч в собственные ворота, а во втором тайме Розенберг сравнял счет.

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Севилья переиграла АПОЭЛ и возглавила группу A. Единственным голом в матче отметился Чичарито, замкнув передачу Бен-Еддера. Во втором матче между Дюделанжем и Карабахом была задержка в матче, поэтому результат будет известен позднее.

Россияне продолжают негативную серию в матчах Лиги Европы. После поражения ЦСКА эстафету перенял Краснодар, уступивший Хетафе. Испанцы повели в счете благодаря голу Анхеля, а во второй половине форвард оформил дубль. Ари сумел ответить голом престижа, но россияне не смогли воспользоваться численным преимуществом, которое имели с 80-й минуты после удаления Тимора.

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В другом матче группы C Трабзонспор и Базель расписали результативную ничью. На гол Видмера результативно ответил Пармак. Во втором тайме турок вывел вперед экс-игрок Металлиста Хосе Соса, но уже через 2 минуты Окафор установил окончательный счет матча.

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