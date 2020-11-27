Завершился четвертый тур группового раунда Лиги Европы. Жорже Жезуш оформил камбэк против Стивена Джеррарда, а украинцы с Лехом проиграли Стандарду.

Лига Европы, 4 тур

Группа А

Клуж – Рома – 0:2

Голы: Дебельюх, 49 (аг), Верету, 67

Группа В

Дандолк – Рапид – 1:3

Голы: Шилдс, 63 (пен) – Кнасмюльнер, 11, Кара, 37, 58

Нереализованный пенальти: Одува, 50 (Д)

Группа С

Байер – Хапоель Беэр-Шева – 4:1

Голы: Шик, 29, Бэйли, 48, Демирбай, 76, Аларио, 80 – Шабиро, 58

Ницца – Славия – 1:3

Голв: Гуири, 61 – Лингр, 15, Олайинка, 64, Сима, 75

Группа D

Рейнджерс – Бенфика – 2:2

Голы: Эрфилд, 7, Руф, 69 – Таверньер, 78 (аг), Пицци, 81

Стандард – Лех – 2:1

Голы: Тапсоба, 63, Лайфис, 90+3 – Исхак, 61

Удаление: Уларе, 45+3 – Црномаркович, 75

Рома досрочно пробилась в плей-офф Лиги Европы, обыграв на выезде Клуж. После бледного первого тайма на старте второго римляне отличились – Верету помог забить сразу после выхода на замену. Затем Верету реализовал пенальти. После четырех туров у Ромы 10 очков, а Клуж, который идет третьим, имеет в активе 4 пункта, но обойти "волков" не может даже теоретически из-за двух поражений в очных матчах.

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Байер и Славия сделали еще один шаг к выходу из группы С. Немцы победили Хапоэль: отличились Шик и Бэйли, Едвай попытался вернуть интригу ужасным пасом сопернику на пустые ворота, но Демирбай филигранным стандартом закрыл все вопросы.

Гол Демирбая со штрафного:

Славия на выезде одолела Ниццу: на роскошный гол Лингра (протащил мяч с собственной половины и забросил в дальнюю "девятку") французы ответили курьезным голом Гуири, но Олайинка и Сима установили итоговый счет в пользу чехов.

У Байера и Славии – по 9 пунктов, у Ниццы и Хапоэля – по 3.

Фантастический гол Лингра:

Рапид обыграл Дандолк и сохранил шансы на выход из группы В. Очень красивые голы забили Кнасмюльнер и Кара. Дандолк до сих пор не набрал ни одного очка в Лиге Европы.

Рейнджерс упустили победу над Бенфикой и шанс закрепиться на первом месте в группе D. Эрфилд на старте встречи вывел шотландцев вперед, а Руф во втором тайме удвоил преимущество точным ударом в "девятку".

Классный удар Руфа:

Впрочем, Бенфика организовала камбэк. Сначала Рамос сыграл на добивании, а затем прошла эффектная комбинация с голом Пицци. В результате – ничья. Стивен Джеррард и Жорже Жезуш разделяют лидерство в квартете (по 8 очков).

Лех с двумя украинцами в составе проиграл Стандарду. Богдан Бутко вышел в стартовом составе на правом фланге обороны и совсем не впечатлил своей игрой (из его зоны пришел гол). Позволял себя обыгрывать, проигрывал единоборства, а его кроссы не находили адресатов. Бутко получил одну из худших оценок от SofaScore – 6.2. Василий Кравец вышел со скамейки запасных на последние полчаса, однако также никак себя не проявил.

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