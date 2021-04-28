Лига Европы: финал турнира планируют провести со зрителями
19:10 - Читати українською
УЕФА разрабатывает план по возвращению фанатов на трибуны.
На ключевой поединок Лиги Европы УЕФА хочет допустить 10 тысяч болельщиков, сообщает Sportsmail.
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Польский стадион Энерга, который будет принимать финал, рассчитан на 41 тысячу мест. Руководители турнира сейчас согласовывают такой вариант с властью Гданьска. Окончательное решение будет объявлено 30 апреля.
Напомним, борьбу за главный трофей нынешнего розыгрыша ЛЕ ведут Манчестер Юнайтед, Рома, Вильярреал, Арсенал.
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