Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы. Квалификация, 3-й раунд

АЕК Ларнака – Партизан – 2:1

Голы: Гарсия, 34, Миличевич, 70 – Мениг, 18

Мальмё – Дюделанж – 3:0

Гол: Телин, 54, Тойвонен, 81, Бирманчевич, 85

Фенербахче – Словацко – 3:0

Голы: Мор, 17, Линкольн, 45+2, 81

Кипрский АЕК приблизился к выходу в следующий раунд, где победитель двухматчевой дуэли с Партизаном сыграет против нашего СК Днепр-1. Интересно, что победный гол команда из Ларнаки забила благодаря ассисту Бруну Гамы. Португалец в свое время выступал за Днепр, с которым играл в финале Лиги Европы.

Фенербахче, опустившийся в Лигу Европы после поражения от Динамо в квалификации ЛЧ, легко разобрался со Словацко.