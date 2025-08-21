Лига Европы, квалификация плей-офф

Слован – Янг Бойз – 0:1

Гол: Бедиа, 15

Лех – Генк – 1:5

Голы: Ягелло, 19 – Грошовски, 10, 25, Хейен, 33, Хьон Гю, 40, Гургул, 48

На 38-й минуте Хён Гю (Генк) не реализовал пенальти

Риека – ПАОК – 1:0

Гол: Менало, 39

Абердин – ФКСБ – 2:2

Голы: Полвара, 61, Соклер, 89 – Бирлиджа, 32, Олару, 46

На 38-й минуте удален Чизотти (ФКСБ)

Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4

Голы: Виктор Гомес, 34, Салазар, 39, 80, Пау Виктор, 90

Слован с Данилом Игнатенко в составе под проливным дождем проиграл первый матч Янг Бойз – все решил гол Бедиа в начале встречи, который был забит в контратаке после индивидуальной ошибки партнера Игнатенко по опорной зоне Байрича. Что интересно, за несколько минут до этого травму получил опорник Янг Бойз Дариан Малес – его пришлось заменить.

Лига Европы: обидчик Шахтера одержал волевую победу благодаря стандартам, успешный вечер для скандинавов

Форвард Слована Барсегян дважды попал в каркас ворот, а Николай Кухаревич, вышедший на 70-й минуте на замену, имел хорошую возможность сравнять счет в конце игры, но вратарь гостей Келлер спас свою команду.

Генк с поразительной легкостью разобрался в гостях с Лехом. Патрик Грошовски еще не выходил в стартовом составе Генка в этом сезоне, но отблагодарил Торстена Финка за доверие двумя красивыми голами. На 38-й минуте при счете 2:1 Хен Гю не реализовал пенальти, но этот эпизод не стал переломным моментом для польской команды. Через две минуты кореец исправился и забил с игры. Кроме гола и нереализованного пенальти он также дважды пробил в каркас – и все это в первом тайме.

ПАОК без Деяна Ловрена в составе уступил в гостях Риеке – все решил гол Луки Менало после навеса Нико Янковича. Тренер гостей Разван Луческу попытался взбодрить команду заменами, но без особого успеха.

Абердин сумел спастись в домашнем матче с румынским ФКСБ, который с конца первого тайма остался в меньшинстве – Юри Чизотти был изгнан с поля за грубый подкат сзади. Даниэль Бирлиджа создал оба гола своей команды: он ассистировал (после того, как обыграл двух игроков соперника!), а также забил сам. Однако шотландцы также забили дважды – после рикошета и после розыгрыша углового.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций