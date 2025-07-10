Лига Европы, квалификация

Сабах – Целе – 2:3

Голы: Шафранко, 3, 18 (п) – Ковачевич, 7, 48, Хрка, 90+4

Пакш – ЧФР Клуж – 0:0

Шериф – Приштина – 4:0

Голы: Баяла, 11, 9, Баяла, 74, Одеде, 79

Левски – Хапоэль Беэр-Шева – 0:0

Спартак Трнава – Гекен – 0:1

Гол: Ньюль, 63

Легия – Актобе – 1:0

Гол: Бичахчян, 25

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Сезон открывали в Азербайджане, где местный Сабах принимал Целе из Словении. Уже на третьей минуте хозяева смогли открыть счет. Сделал это Павол Шафранко. Следует заметить, что капитан отличился с передачи Анатолия Нуриева – бывшего игрока ряда клубов УПЛ. Более того, он родился в Украине, но благодаря родственным связям в Азербайджане на международном уровне стал представлять эту страну.

Вернемся же к самой игре, потому что там очень быстро хозяева смогли отыграться. Впрочем, Франко Кавачевичу пришлось понервничать, потому что сначала арбитры зафиксировали офсайд. Возможно, проблемой стал круг экипировки – в соцсетях болельщики активно жалуются, что на общем плане формы команд сливаются. И действительно, ситуацию спасают лишь желтые гетры словенцев.

В конце концов, футболистам это не мешало. Суммарно они организовали аж четыре гола, упомянутые Шафранко и Ковачевич оформили дубли. Следует заметить, что в конце игры на поле появился бывший динамовец Кахим Перрис, но он не только не смог помочь одержать победу, азербайджанцы вообще умудрились пропустить на последней минуте и проиграть.

Пакш и ЧФР Клуж совсем не хотели ничего решать сегодня, так что их игра завершилась без голов. Все решится в Румынии. А вот Шериф свой ответный поединок против Приштины сделал формальностью. Тираспольчане уверенно разобрались с представителями Косово, отправив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. Особенно старался Сириль Баяла. Капитан Шерифа оформил хет-трик, еще один гол добавил Одеде – он очень эффектно перекинул голкипера. На старте игры проблемой для Приштины стали навесы, после которых она пропустила два мяча. Два других, в конце игры, стали следствием грубых ошибок в обороне. После 0:4 команде из Косово даже собственные болельщики вряд ли могут помочь пробиться в следующий раунд.