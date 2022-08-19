Лига Европы, квалификационный плей-офф, первые матчи

Лудогорец – Жальгирис – 1:0

Гол: Татомирович, 2 (аг)

Удаление: Казлаускас, 90+4 (Ж)

Гент – Омония – 0:2

Голы: Харалампус, 20, Баркер, 76

Аустрия – Фенербахче – 0:2

Голы: Кинг, 8, Дурсун, 89

Удаление: Гальвао, 83 (А)

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Роман Безус недавно перешел из Гента в Оммонию и сразу получил возможность сыграть против бывшей команды. Омония прилетела в гости к Генту и выиграла первый матч. Киприоты забили по голу в каждом тайме, а у собственных ворот отыграли на ноль. Безус вышел на 70-й минуте.

Игорь Пластун не сыграл за Лудогорец против Жальгириса. Украинец неожиданно остался в запасе, но это не помешало Лудогорцу победить. Болгары забили быстрый гол и доминировали в течение всего матча, нанеся в пять раз больше ударов. Впрочем, минимальный успех Лудогорца сохраняет интригу.

Фенербахче после вылета из Лиги чемпионов от Динамо вынужден проходить квалификацию Лиги Европы. Турки одержали выездную победу над Аустрией. Первый гол во встрече забил новичок Джошуа Кинг, а удвоил преимущество Дурсун.

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