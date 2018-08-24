Лига Европы: Бернли уступил Олимпиакосу, Аталанта не сумела переиграть Копенгаген

Завершились очередные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Бернли на выезде неожиданно проиграл Олимпиакосу. В первом тайме соперники обменялись голами, однако во второй половине встречи греки забили быстрый мяч, а англичане на 60-й минуте остались в меньшинстве.

Представитель Серии А Аталанта, имея тотальное преимущество над Копенгагеном (26:2 по ударам, 11:1 в створ), не сумела дожать оппонента. Поединок завершился нулевой ничьей.

Базель с Аполлоном выдали результативный матч. На дубль Ван Волфсвинкела киприоты ответили голами Маглицы и Папулиса, а решающее слово сказал Джюмарт – победа Базеля.

Ну а люксембургский Дюделанж сенсационно прибил румынский Клуж.

Ответные матчи состоятся 30 августа.

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Лига Европы, плей-офф квалификации

Аталанта – Копенгаген – 0:0

Базель – Аполлон – 3:2

Голы: Ван Вольфсвинкель, 6, 69, Джюмарт, 84 – Маглица, 49, Папулис, 53

Дюделанж – Клуж – 2:0

Голы: Турпель, 67, Синани, 80

Олимпиакос – Бернли – 3:1

Голы: Фортунис, 19, 60 (пен), Бухалакис, 49 – Вуд, 33 (пен)

Удаление: Гибсон, 60 (Б)