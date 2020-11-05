Лига Европы, 3 тур

Группа А

Рома – Клуж – 5:0

Голы: Мхитарян, 2, Ибаньес, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89

Группа В

Рапид – Дандолк – 4:3

Голы: Любичич, 22, Аразе, 79, Хофманн, 87, Демир, 90+1 – Хобан, 8, Макмиллан, 81 (пен), 90+6 (пен)

Группа С

Славия Прага – Ницца – 3:2

Голы: Кухта, 16, 71, Сима, 43 – Гуири, 33, Нлойе, 90+3

Хапоэль Беэр-Шева – Байер – 2:4

Голы: Аколатсе, 11, 25 – Бэйли, 5, 75, Дадья, 39 (аг), Вирц, 88

Группа D

Бенфика – Рейнджерс – 3:3

Голы: Голдсон, 2 (аг), Силва, 77, Нуньес, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (аг), Камара, 25, Морелос, 51

Удаление: Отаменди, 19 (Б)

Лех – Стандард – 3:1

Голы: Скораш, 14, Ишак, 22, 48 – Лестьенн, 29

Паулу Фонсеку критикуют, а Рома в этом сезоне не проиграла еще ни одного матча (если не считать техническое поражение от Вероны). Римляне разгромили Клуж уже в первом тайме. Мхитарян с передачи Спинаццолы открыл счет, Ибаньес результативно замкнул подачу Верету с углового, а Майораль воспользовался подарком Переса. Жирную точку поставил Педро – 5:0. Рома возглавляет группу А с 7 пунктами.

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В центральном матче дня обновленная Бенфика принимала Рейнджерс. Португальцы забили быстрый гол, но на 19-й минуте остались в меньшинстве – Отаменди завалил Кента, который вырывался один на один с голкипером. После этого Бенфика посыпалась и пропустила два мяча за минуту: автогол Гонсалвеша и классный выстрел Камара.

Жорже Жезуш попытался спасти матч заменами, и ему это удалось. Лишний вес не помешал Морелосу закрепить преимущество Рейнджерс, но затем на поле появился Дарвин Нуньес – дорогой новичок Бенфики из Сегунды. Он сначала выкатил на пустые ворота Силве, после чего забил сам, вырвав невероятную ничью.

Стивен Джеррард не продолжил триумфальное шествие. Бенфика и Рейнджерс набрали по 7 очков и делят лидерство в группе D. Третьим там идет Лех.

Поляки сегодня переиграли Стандард. Василий Кравец пропустил матч, а Тимотеуш Пухач, который вышел на его позиции левого защитника, стал героем встречи – с его прострелов Ишак оформил дубль. У Стандарда – ноль очков на экваторе группового этапа.

В Вене встречались аутсайдеры группы В. Дандолк открыл счет курьезным голом, а затем пропустил роскошную пушку от Рапида в исполнении Любичича. В конце матча соперники устроили перестрелку, из которой победителем вышли австрийцы. У Рапида чистое третье место за спинами Арсенала и Мольде.

В квартете С пражская Славия ошеломила Ниццу. Французы забили благодаря красивому ассисту Рони Лопеша, но пропустили три. Чешская команда сотворила вторую сенсацию подряд (неделю назад обыграла Байер) и вышла на первое место в группе.

Байер едва не сконфузился второй раз подряд. Леверкузен дважды пропустил от Хапоэля до перерыва – второй гол Аколатсе забил в результате ужасной игры Драговича. И все же атака "аптекарей" нейтрализовала ошибки обороны, а Бэйли оформил дубль после замечательных ассистов Вирца и Демирбая. Байер победил, набрал 6 очков и разместился на второй строчке.

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