Лига Европы УЕФА, 18 финала, первые матчи

Барселона – Галатасарай – 0:0

Брага – Монако – 2:0

Гол: А. Руис, 3, В. Оливейра, 89

Рейнджерс – Црвена Звезда – 3:0

Голы: Тавернье, 11 (пен), Морелос, 15, Балогун, 51

Нереализованный пенальти: Катай, 24 (Црвена Звезда)

У Барселоны в последнее время все было прекрасно. Подопечные Хави Эрнандеса вышли на третье место в Ла Лиге, разгромили Наполи в 1/16 финала ЛЕ, а в 1/8 в соперники выпал Галатасарай – причем первый матч был домашним. Казалось, что у турок нет никаких шансов на Камп Ноу.

Впрочем, не все произошло, как предполагалось. Стамбульский коллектив действительно провёл всего 3 неострых удара по воротам, однако и Барса не поразила. Хозяева нанесли 15 выстрелов на 1,61 ожидаемых голов, однако открыть счёт никак не удавалось. Во втором тайме Хави пришлось бросить в бой Дембеле, Обамеянга, Люка де Йонга, Бускетса и Пике, но Галатасарай выдержал давление каталонцев. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Выходит, что в пяти домашних поединках на Камп Ноу в еврокубках Барселона обыграла только Динамо (да и то неубедительно).

В параллельной игре Брага принимала Монако. Матч оказался максимально равным, но португальцы лучше реализовали свои моменты, наказав соперника за расконцентрацию в начале и завершении встречи. Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте встречи (отличился Абель Руис), а окончательный счет был установлен на 89-й – 2:0 (гол забил Витор Оливейра).

Самый веселый матч состоялся в Глазго, где Рейнджерс встречался с Црвеной Звездой. Фортуна здорово посмеялась над сербами: в первом тайме команды провели по два гола, однако засчитали только голы шотландцев – гостям же помешали офсайды. Кроме того, на 24-й минуте Катай не смог реализовать пенальти.

Как следствие, на перерыв футболисты отправились при счёте 2:0, а через пять минут после нее Балогун добил белградцев. 3:0! Кажется, ответный матч уже не нужен.