Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, ответные матчи

Наполи – Барселона – 2:4 (2:5 по сумме двух матчей)

Голы: Инсинье, 23 (пен), Политано, 87 – Альба, 9, Ф. Де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59

Брага – Шериф – 2:0 (2:2 по сумме двух матчей, 3:2 пен.)

Голы: Медейруш, 17, Р. Орта, 43

Рейнджерс – Боруссия Д – 2:2 (6:4 по сумме двух матчей)

Голы: Тавернье, 22 (пен), 57 – Беллингем, 31, Мален, 42

Бетис – Зенит – 0:0 (3:2 по сумме двух матчей)

Наполи в родных стенах принимал Барселону. На выезде итальянцы смогли удержать ничью 1:1, однако во втором тайме каталонцы наработали на разгром соперника. Тогда подвела реализация, однако на стадионе имени Диего Марадоны у "блаугранас" всё пошло, как по маслу.

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Барса открыла счёт уже на 9-й минуте в результате прорыва Траоре через центр и передачи под выход Альбы один на один – 0:1. Ещё через 4 минуты Фрэнки Де Йонг шедевральным дальним ударом в девятку удвоил преимущество гостей. Наполи отыграл один гол с пенальти на 23-й, но перед свистком на перерыв каталонцы провели третий гол. Его забил Пике.

На 59-й минуте подопечные Хави Эрнандеса окончательно закрыли все вопросы относительно победителя. Траоре исполнил прострел с правого фланга, а Обамеянг замкнул в касание – точно в правый верхний угол. Политано на 87-й отквитал один гол, но спасти итальянцев от вылета он уже не мог. Барселона празднует победу и уверенно шагает в 1/8 финала Лиги Европы.

В параллельном матче наш дядя Юра вместе с Шерифом пытался пройти Брагу. Дома тираспольцы праздновали победу со счётом 2:0, однако на выезде такое комфортное преимущество подопечные Вернидуба растратили за тайм. Уже на 17-й минуте Медейруш замкнул прострел Рикарду Орты и вывел португальцев вперёд, а на 43-й всё тот же Рики Орта завершил классную комбинацию ударом метров с 11-ти – 2:0.

Счет по сумме двух поединков сравнялся, но забить третий гол хозяева не смогли ни во втором тайме, ни в обоих овертаймах. Матч перешел в серию пенальти, в которой игроки Шерифа не реализовали первые три выстрела – впрочем, Брага потом тоже не забила дважды. К последнему удару команды подошли со счётом 2:2, однако Франсишку Моура пробил из "точки" уверенно. 3:2 в серии. Брага выбивает тираспольцев.

Рейнджерс после выездной победы над Боруссией Д со счётом 2:4 был близок к тому, чтобы растерять свой гандикап. Шотландцы первыми открыли счёт в домашней встрече (Тавернье отличился с пенальти на 23-й минуте), однако голы Белингема и Малена до перерыва вывели "шмелей" вперёд. 1:2. Дортмунду оставалось забить один гол, чтобы сравняться по сумме двух матчей.

Впрочем, на 57-й минуте Тавернье провёл второй гол в ворота немцев, а шокированная Боруссия так и не смогла отойти от его результативного удара. В итоге финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2. Рейнджерс шагает в 1/8 финала.

Бетис в родных стенах удержал нулевую ничью с Зенитом. Представителям страны-агрессора требовался всего один гол, чтобы перевести игру в овертаймы – и в компенсированное время Чистяков его забил. Впрочем, взятие ворот испанцев отменили из-за офсайда. Как следствие, "вердибланкос" прошли в 1/8 финала Лиги Европы.

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