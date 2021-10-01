Лига Європи, 2-й тур

Група: F

Лудогорец – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Канга, 64

Удаление: Сисиньо, 77 (Лудогорец, вторая желтая карточка)

Група: E

Марсель – Галатасарай – 0:0

Група: G

Селтик – Байер – 0:4

Голы: Инкапьє, 25, Вирц, 36, Аларио, 58, Адли, 90+5

Ференцварош – Бетис – 1:3

Голы: Узуни, 44 – Фекир, 18, Винго, 76 (автогол), Тельйо, 90+5

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Лудогорец с Игорем Пластуном в стартовом составе принимал Црвену. Голевая засуха в матче продолжалась до 64-й минуты, пока гостей не вывел вперед Канга. На 77-й болгары еще и остались в меньшинстве – вторую желтую карточку за грубый фол получил Сисинью. В конце концов, численное преимущество соперника так и не позволило отыграться Лудогорцу, и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Црвены, которая заняла первое место в квартете F.

Галатасарай приехал в гости к Марселю. В общем, первая половина встречи была довольно скучной – ни одного опасного момента. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом на табло. Во втором тайме ситуация на поле особо не изменилась – моментов стало больше, но особой остроты не было. Безголевая ничья – закономерный результат такого поединка.

Свою вторую победу в группе G завоевал Байер. В матче против Селтика они сумели еще до перерыва оформить себе комфортное преимущество в счете – отличались Инкапье и Вирц. После перерыва "фармацевты" еще и реализовали одиннадцатиметровый, заработанный за игру рукой в ​​штрафной площадке. После этого шотландцы так и не смогли прийти, и в конце матча пропустили еще один благодаря усилиям Адли. Разгромная победа Байера, благодаря которой леверкузенцы возглавили свою группу.

Ференцварош в родных стенах принимал Бетис. В первом тайме команды обменялись голами – гостей вывел вперед Фекир, а у хозяев на 44-й сумел сравнять Узуни. Вскоре после перерыва "зелено-белые" вновь повели в счете – автоголом "отметился" Винго. На 82-й минуте на поле появился Александр Зубков, но отличиться результативными действиями и спасти команду от поражения украинец не успел. Под занавес поединка венгры еще и пропустили от Тельо – 3:1 – уверенная победа Бетиса, который разделил с Байером первую строчку своей группы.

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