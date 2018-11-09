Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил Русенборг

Состоялись матчи 4 тура Лиги Европы в группах A, B и C. Байер и Цюрих оформили выход из группы и другие результаты.
В группе А Байер одолел Цюрих, в другом матче Лудогорец и АЕК Ларнака расписали нулевую ничью. Байер и Цюрих гарантировали себе выход из группы.
В группе B Селтик и Зальцбург одолели РБ Лейпциг и Русенборг соответственно. У Зальцбурга 12 пунктов, Селтик и РБ Лейпциг набрали по 6, Русенборг не добыл ни одного очка.
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В квартете C оба матча завершились вничью. Зенит расписал мировую с Бордо, то же самое сделали Славия и Копенгаген. Лидирует Зенит (8 очков), у Славии 6, Копенгаген набрал 3 очка, Бордо – 1.
Лига Европы, 4 тур
Группа А
Байер – Цюрих – 1:0
Гол: Едвай, 60
Лудогорец – АЕК Ларнака – 0:0
Группа B
Селтик – РБ Лейпциг – 2:1
Голы: Тирни, 11, Эдуар, 79 – Огюстен, 79
Русенборг – Зальцбург – 2:5
Голы: Адегбенро, 52, Йенсен, 62 – Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 (авт)
Группа C
Славия – Копенгаген – 0:0
Бордо – Зенит – 1:1
Голы: Камано, 35 (пен) – Заболотный, 72