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Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил Русенборг

8 ноября 23:56 6 Читати українською
Лига Европы: Байер и Цюрих вышли в плей-офф, Зальцбург разгромил Русенборг
Зальцбург разгромил Русенборг / фото: ФК Зальцбург

Состоялись матчи 4 тура Лиги Европы в группах A, B и C. Байер и Цюрих оформили выход из группы и другие результаты.

В группе А Байер одолел Цюрих, в другом матче Лудогорец и АЕК Ларнака расписали нулевую ничью. Байер и Цюрих гарантировали себе выход из группы.

В группе B Селтик и Зальцбург одолели РБ Лейпциг и Русенборг соответственно. У Зальцбурга 12 пунктов, Селтик и РБ Лейпциг набрали по 6, Русенборг не добыл ни одного очка.

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В квартете C оба матча завершились вничью. Зенит расписал мировую с Бордо, то же самое сделали Славия и Копенгаген. Лидирует Зенит (8 очков), у Славии 6, Копенгаген набрал 3 очка, Бордо – 1.

Лига Европы, 4 тур

Группа А

Байер – Цюрих – 1:0

Гол: Едвай, 60

Лудогорец – АЕК Ларнака – 0:0

Группа B

Селтик – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Тирни, 11, Эдуар, 79 – Огюстен, 79

Русенборг – Зальцбург – 2:5

Голы: Адегбенро, 52, Йенсен, 62 – Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 (авт)

Группа C

Славия – Копенгаген – 0:0

Бордо – Зенит – 1:1

Голы: Камано, 35 (пен) – Заболотный, 72

Лига Европы4 турЛудогорец Арена (Разград)

Лудогорец - АЕК Ларнака: Четверг 08 ноября 2018

Лудогорец
Матч окончен
0 : 0
АЕК Ларнака
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