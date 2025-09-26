Лига Европы 2025/26, 1-й тур

Астон Вилла – Болонья – 1:0

Гол: Макгинн, 13

Нереализованный пенальти: Уоткинс, 68 (Астон Вилла)

Зальцбург – Порту – 0:1

Гол: Вильям Гомеш, 90+4

Рейнджерс – Генк – 0:1

Гол: Хьон Гю О, 55

Удаление: Диоманде, 41 (Рейнджерс)

Нереализованный пенальти: Хьон Гю О, 45+7 (Генк)

Утрехт – Лион – 0:1

Гол: Тессманн, 75

Встреча Астон Виллы и Болоньи была центральной в этот игровой день. Оно и неудивительно – встреча двух представителей европейской топ-5, которые еще в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов. Англичане повели в счете на 13-й минуте: после розыгрыша углового мяч отскочил к Макгину, который пробил с лету. Снаряд залетел в ближний угол, а вратарь Болоньи не успел среагировать из-за большого количества игроков перед ним.

На старте второго тайма в составе "вилланов" появились Уоткинс и Санчо. Олли на 65-й минуте заработал пенальти. Сам пострадавший взялся пробивать 11-метровый, но ужасно пробил по центру – Скорупски ногами парировал. В итоге, англичане победили со счетом 1:0.

Зальцбург и Порту не могли выявить сильнейшего вплоть до самого конца игры. Несмотря на большое количество ударов (14 у австрийцев против 15 у португальцев) забить удалось лишь однажды, но гол Раткова отменили из-за положения вне игры. Но на 90+4 минуте Уильям Гомеш вырвал победу для Порту.

А вот игра Рейнджерс и Генка получилась насыщенной на события. Ближе к концу первого тайма шотландцы остались в меньшинстве – Диоманде получил прямую красную. А перед перерывом бельгийцы еще и заработали право на пенальти, но Хен Гю О не сумел переиграть Батленда с 11-метровой отметки. Но кореец сумел забить после выхода один на один на старте второй половины. Хен Гю О забил еще раз, но гол на 70-й минуте не был засчитан из-за положения вне игры.

Лион под конец встречи вырвал победу над Утрехтом. Хотя казалось, что команды разойдутся без голов – длительное время у них было по 1 удару в створ ворот. Но все изменил Теннер Тессманн, который вышел на поле на 65-й минуте, а уже на 75-й забил единственный гол во встрече, и принес победу команде Фонсеки. К слову, экс-наставник Шахтера получил "горчичник" в середине первой половины.

