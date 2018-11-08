Лига Европы: Астана добыла тяжелую победу над Яблонцем

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Астаной и Яблонцем завершился победой казахстанского клуба.

Матч проходил довольно ровно. Первые моменты создал Яблонец, но пропустили гости также первыми: на 17-й минуте голкипер Эрич парировал неплохой удар Йововича с линии штрафной, а через минуту Томасов метров с 20-ти пробил в ответ – теперь уже на высоте был чешский вратарь. Астана заработала угловой, Зайнутдинов его подал, а Педро Энрике замкнул – 1:0. Впрочем, Яблонец быстро проснулся и создал серию моментов: на 20-й минуте мимо левой штанги пробил Соболь, Поважанец на 22-й с отскока пробил выше, а Лишка на 33-й замкнул подачу со штрафного – в сантиметрах от створа ворот. В конце концов, давление вылилось в гол на 41-й минуте: чехи заработали угловой, Лишка ударил головой, а Зайнутдинов подрезал мяч в угол собственных ворот – 1:1.

Второй тайм получился более скупым на моменты. На 55-й минуте мог отличиться Эдуард Соболь, который воспользовался ошибкой защитников в штрафной и мощно пробил – мяч пролетел мимо левой штанги. Следующий действительно опасный эпизод произошел аж на 77-й, когда голкипер Грубы парировал классный удар Янги метров с 20-ти. На 80-й Яблонец имел шанс выйти вперёд через штрафной удар, но Поважанец с неплохой позиции попал в стенку. В целом же, данная половина игры была больше про позиционную борьбу, навесы, единоборства, но не про яркие моменты – и это играло бы на руку чехам, если бы им не была нужна победа. Астана же в конце встречи смогла собраться и выиграть матч: на 88-й минуте Томасов принял передачу на дальнюю штангу и сбросил её под удар Постникову, а тот с нескольких метров расстрелял ворота – 2:1.

Таким образом, Астана набрала восемь очков и продолжила возглавлять группу К. Яблонец с двумя очками остался на последнем месте, имея теперь лишь чисто теоретические шансы на плей-офф.

Лига Европы 2018/2019, 4-й тур, группа К

Астана – Яблонец – 2: 1

Голы: Педро Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (автогол)