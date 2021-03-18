Лига Европы, ответные матчи 1/8 финала

Арсенал – Олимпиакос – 0:1 (первый матч – 3:1)

Гол: Эль-Араби, 51

Удаление: Ба, 82 (О)

Динамо Загреб – Тоттенхэм – 3:0 (ДВ, 0:2 в первом матче)

Голы: Оршич, 62, 83, 106

Мольде – Гранада – 2:1 (0:2)

Голы: Вальехо, 26 (аг), Хестад, 89 (пен.) – Сольдадо, 72

Арсенал имел комфортное преимущество после выезда в Грецию, но Микель Артета решил снова выпустить основу. Обамеянг и компания упустили кучу хороших моментов, за что поплатились после перерыва. Себальос обрезался в центре поля, позволив Олимпиакосу провести стремительную контратаку. Эль-Араби ворвался в штрафную и точно пробил. Для подвига грекам были нужны еще два гола, но "канониры" собрались, чтобы избежать нервной концовки. Отдельно следует "поблагодарить" центрбека Олимпиакоса Ба, который умудрился получить две желтые за минуту.

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По схожему сценарию развился поединок другой лондонской команды – Тоттенхэма. Звездный состав Моуринью вышел несобранным, чудом сохранив ворота "сухими" в первом тайме. Наказание пришло на 62 минуте, когда Мислав Оршич шокировал Льориса красивым обводным ударом. "Шпоры" явно не ожидали такой пощечины, а счет 2:0 переводил встречу в экстра-таймы. Именно это и произошло. Оборона Тоттенхэма развалилась, и Оршич без помех оформил дубль. Динамо не собиралось останавливаться. Хозяева достойно отвечали на все атаки Тоттенхэма и получили вознаграждение. После короткого отдыха между экстра-таймами непревзойденный Оршич накрутил оппонентов и в третий раз пробил Льориса – незабываемый вечер для 28-летнего нападающего загребцев! Оваций заслуживает и Доминик Ливакович, который совершил несколько героических сейвов. 3:0 – Тоттенхэм позорно прощается с еврокубками, а Загреб празднует.

Намек на камбэк сделал и Мольде, который выиграл первый тайм домашнего матча против Гранады. Вальехо неуклюже срезал мяч в собственные ворота, заставив партнеров напрягаться. Ветеран Роберто Сольдадо решил проблему, а точный пенальти Хестада под занавес встречи ничего глобально не менял – испанцы вышли в 1/4 финала.

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