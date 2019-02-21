Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала

Арсенал – БАТЭ – 3:0

Голы: Волков, 4 (АГ), Мустафе, 39, Сократис, 60

Валенсия – Селтик – 1:0

Гол: Гамейро, 70

Удаление: Талян, 37 (Селтик)

Вильярреал – Спортинг – 1:1

Голы: Форнальс, 80 – Фернандес, 45+1

Удаление: Жефферсон, 50 (Спортинг)

Динамо Загреб – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Оршич, 15 Дилавер, 34, Петкович, 73, Даббур, 90+4

Удаление: Лимберски, 87 (Виктория Пльзень)

Зальцбург – Брюгге – 3:0

Голы: Шлягер, 17 Дака, 29, 43

Зенит – Фенербахче – 3:1

Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43

Наполи – Цюрих – 2:0

Голы: Верди, 43, Уна, 75

Динамо – Олимпиакос: стартовые составы на матч 1/16 Лиги Европы

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы. Арсенал разгромил БАТЭ, Валенсия минимально обыграла Сельтик, Динамо Загреб и Зальцбург разгромили Викторию Пльзень и Брюгге соответственно, Вильярреал сыграл вничью со Спортингом, Зенит с Ракицким в составе одолел Фенербахче, а Наполи снова победил Цюрих.

В связи с этим в 1/8 финала Лиги Европы прошли Арсенал, Валенсия, Динамо Загреб, Зальцбург, Зенит, Вильярреал и Наполи.