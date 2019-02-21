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Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

21:49 103 Читати українською
Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала

Арсенал – БАТЭ – 3:0

Голы: Волков, 4 (АГ), Мустафе, 39, Сократис, 60

Валенсия – Селтик – 1:0

Гол: Гамейро, 70

Удаление: Талян, 37 (Селтик)

Вильярреал – Спортинг – 1:1

Голы: Форнальс, 80 – Фернандес, 45+1

Удаление: Жефферсон, 50 (Спортинг)

Динамо Загреб – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Оршич, 15 Дилавер, 34, Петкович, 73, Даббур, 90+4

Удаление: Лимберски, 87 (Виктория Пльзень)

Зальцбург – Брюгге – 3:0

Голы: Шлягер, 17 Дака, 29, 43

Зенит – Фенербахче – 3:1

Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43

Наполи – Цюрих – 2:0

Голы: Верди, 43, Уна, 75

Динамо – Олимпиакос: стартовые составы на матч 1/16 Лиги Европы

Состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы. Арсенал разгромил БАТЭ, Валенсия минимально обыграла Сельтик, Динамо Загреб и Зальцбург разгромили Викторию Пльзень и Брюгге соответственно, Вильярреал сыграл вничью со Спортингом, Зенит с Ракицким в составе одолел Фенербахче, а Наполи снова победил Цюрих.

В связи с этим в 1/8 финала Лиги Европы прошли Арсенал, Валенсия, Динамо Загреб, Зальцбург, Зенит, Вильярреал и Наполи.

Лига Европы1/16 финала

Зальцбург - Брюгге: Четверг 21 февраля 2019

Зальцбург
Матч окончен
4 : 0
Брюгге
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Лига Европы Зальцбург - Брюгге Зенит - Фенербахче Наполи - Цюрих Арсенал - БАТЭ Валенсия - Селтик Вильярреал - Спортинг Лиссабон Динамо Загреб - Виктория Пльзень Фенербахче Фенербахче Динамо Загреб Динамо Загреб Зальцбург Зальцбург БАТЭ БАТЭ Виктория Пльзень Виктория Пльзень Цюрих Цюрих Арсенал Арсенал Валенсия Валенсия Наполи Наполи Вильярреал Вильярреал Зенит Зенит Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Селтик Селтик
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