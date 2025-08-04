Жеребьевка стартовала в 14:00 по Киеву. Шахтер дожал Эпицентр в дебютной игре Турана в УПЛ. Чемпионат Украины оказался даже более сложным испытанием, чем первые квалифай-раунды Лиги Европы. В случае победы над греческим Панатинаикосом донецкий клуб в плей-офф квалификации получает право сеяного. Среди потенциальных соперников были: бельгийский Генк, шотландский Абердин, турецкий Самсунспор и победитель пары между латвийцами и финнами. Выпал, пожалуй, второй самый легкий соперник. Динамо Киев в случае вылета от Пафоса становилось несеяным и получает шанс снова встретиться против мальтийцев, которых выбивало в Лиге чемпионов. Среди других потенциальных оппонентов были более сложные на бумаге швейцарский Янг Бойз и два неудачника пар ЛЧ. Отметим, что УЕФА указывает неудачников противостояний, когда пары указаны лишь по номерам без акцентирования на победителях. Первый поединок дома проводят команды, которые написаны слева. Даты матчей плей-офф ЛЕ – 21 і 28 августа.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов – Динамо узнало принципиального соперника

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы 2025/26

Победитель пары 1: Хамрун (MLT) – Маккаби Тель-Авив (ISR) против неудачника пары 3: Динамо Киев (UKR) – Пафос (CYP)

Пара 4: Шкендия (MKD) – Карабах (AZE) против пары 1: Лудогорец (BUL) – Ференцварош (HUN)

Пара 5: Кайрат (KAZ) – Слован (SVK) против Янг Бойз (SUI)

Пара 2: Мальме (SWE) – Копенгаген (DEN) против ФК Сигма (CZE)

Победитель пары 2: Панатинаикос (GRE) – Шахтер (UKR) против Самсунспор (TUR)

Абердин (SCO) – Победитель пары 4: ФКСБ (ROU) – Дрита (KOS)

Пара 6: Лех (POL) – Црвена Звезда (SRB) против Генк (BEL)

Победитель пары 3: Фредрикстад (NOR) – Митьюлланд (DEN) против победителя пары 5: РФС (LVA) – КуПС (FIN)

Победитель пары 12: Линкольн Ред Импс (GIB) – Ноа (ARM) против победителя пары 6: ЧФР (ROU) – Брага (POR)

Победитель пары 11: Зриньски (BIH) – Брейдаблик (ISL) против победителя пары 9: Серветт (SUI) – Утрехт (NED)

Победитель пары 13: Хэкен (SWE)/Бранн (NOR) против победителя пары 8: АЕК Ларнака (CYP) – Легия (POL)

Победитель пары 10: Риека (CRO) – Шелбурн (IRL) против победителя пары 7: ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Группа 1

Сеяные

Победитель пары 1: Хамрун (MLT) – Маккаби Тель-Авив (ISR)

Янг Бойз (SUI)

Пара 1: Лудогорец (BUL) – Ференцварош (HUN)

Пара 2: Мальме (SWE) – Копенгаген (DEN)

Несеяные

Пара 3: Динамо Киев (UKR) – Пафос (CYP)

Сигма (CZE)

Пара 4: Шкендия (MKD) – Карабах (AZE)

Пара 5: Кайрат (KAZ) – Слован (SVK)

Группа 2

Сеяные

Победитель пары 2: Панатинаикос (GRE) – Шахтер (UKR)

Победитель пары 3: Фредрикстад (NOR) – Митьюлланд (DEN)

Победитель пары 4: ФКСБ (ROU) – Дрита (KOS)

Пара 6: Лех (POL) – Црвена Звезда (SRB)

Несеяные

Генк (BEL)

Победитель пары 5: РФС (LVA) – КуПС (FIN)

Абердин (SCO)

Самсунспор (TUR)

Группа 3

Сеяные

Победитель пары 6: ЧФР (ROU) – Брага (POR)

Победитель пары 7: ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Победитель пары 8: АЕК Ларнака (CYP) – Легия (POL)

Победитель пары 9: Серветт (SUI) – Утрехт (NED)

Несеяные

Победитель пары 10: Риека (CRO) – Шелбурн (IRL)

Победитель пары 11: Зриньски (BIH) – Брейдаблик (ISL)

Победитель пары 12: Линкольн Ред Импс (GIB) – Ноа (ARM)

Победитель пары 13: Хэкен (SWE)/Бранн (NOR)