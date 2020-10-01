Всего в последнем квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 42 команды, которые определят 21 участника группового этапа второго по рангу еврокубка. Противостояние на этой стадии ЛЕ состоят из одной встречи. "Футбол 24" отслеживает результаты игрового дня онлайн в этой новости.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля

Открывать программу игрового дня должен был Арарат нашего Сергея Вакуленко, но из-за обострения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией отчетный матч перенесли на Кипр и сменили время проведения. Именно поэтому первым клубом, который полностью преодолел квалификацию стал ЧФР Клуж. Румынский клуб на своем поле без особых проблем обыграл КуПС. Дважды в ворота финов забил Марио Рондон, а еще один мяч в свой актив записал Габриэль Дебельюх. Голом престижа уже в компенсированное время ответил Удо.

ЧФР Клуж – КуПС – 3:1

Голы: Рондон, 5, 56, Дебельюх, 42 – Удо, 90+1

Арарат-Армения – Црвена Звезда – начало в 20:00

Динамо Загреб – Флора – начало в 20:00

Мальме – Гранада – начало в 20:00

Русенборг – ПСВ – начало в 20:00

Слован – АПОЭЛ – начало в 20:00

Шарлеруа – Лех – начало в 20:00

Хапоэль – Виктория Пльзень – начало в 20:30

Динамо Брест – Лудогорец – начало в 21:00

Копенгаген – Риека – начало в 21:00

Легия – Карабах – начало в 21:00

Сараево – Селтик – начало в 21:00

Стандард – Фехервар – начало в 21:00

Базель – ЦСКА София – начало в 21:30

Дандлок – Клаксвик – начало в 21:30

Янг Бойз – Тирана – начало в 21:30

АЕК – Вольфсбург – начало в 21:45

Рейнджерс – Галатасарай – начало в 21:45

Риу Аве – Милан – начало в 22:00

Спортинг – ЛАСК – начало в 22:00

Тоттенхэм – Маккаби – начало в 22:00