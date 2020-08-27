Стартовал розыгрыш нового сезона Лиги Европы. Результаты матчей первого квалификационного раунда и успехи украинцев – в этой новости на "Футбол 24". Не забывайте нажимать F5, чтобы следить за обновлениями.

Андрей Сахневич в составе латвийского Вентспилса прошел Динамо-Авто. Молдаван тренирует известный уроженец Одесской области Игорь Добровольский, а вместе с ним вылетели еще три игрока с украинским паспортом: Масалов, Пирогов и Федоров.

Адеринсола Эсеола не попал в старт Кайрата на матч против армянского Ноя. Впрочем, казахи все решили без него – забивали конкуренты Эсеолы. Наш форвард вышел на последние 10 минут и голом в компенсированное время довершил разгром. Экс-игрок сборной Украины Денис Дедечко не помог Ною, отметившись лишь желтой карточкой.

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Лига Европы, первый раунд квалификации

Венспилс (Латвия) – Динамо-Авто (Молдавия) – 2:1

Голы: Вильела, 22, Козлов, 75 (пен) – Рогач, 15

Удаление: Палавандишвили, 90+4 (В)

Кайрат (Казахстан) – Ной (Армения) – 4:1

Голы: Гульигит, 12, Лав, 35, 70, Эсеола, 90+4 – Вог, 8

Ордабасы (Казахстан) – Ботошани (Румыния) – 1:2

Голы: Махлангу, 31 – Хольцманн, 25, Дуганджич, 33

Нереализованный пенальти: Диакате, 12 (О)