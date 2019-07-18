Определился соперник Зари в Лиге Европы

Заря узнала соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника сыграют против ФК Будучность (Черногория).

Лига Европы 2019/20. Первый квалификационный раунд, ответный матч

Будучность – Транс – 4:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Вучич, 2, Бакич, 49, Перович, 56, Зарубица, 78 – Головлев, 39

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В первом поединке в Эстонии Будучность уверенно обыграла Транс со счетом 2:0, поэтому именно команда из Подгорицы была фаворитом противостояния.

В ответном матче Будучность, которая играла в домашних стенах, не оставила шансов Трансу. В первом тайме команды обменялись голами, а вот во второй части встречи команда с Балкан забила три гола и не пропустила.

Таким образом именно черногорцы станут оппонентами Зари в следующем раунде квалификации Лиги Европы. Поединок Будучность – Заря пройдет 25 июля, а ответный матч, который запланирован на 1 августа, состоится в Запорожье.