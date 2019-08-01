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Мариуполь сыграет против нидерландской команды в Лиге Европы

21:22 336 Читати українською
Мариуполь сыграет против нидерландской команды в Лиге Европы
Мариуполь узнал соперника в квалификации ЛЕ 2019/20

Мариуполь узнал соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. "Приазовцы" попытаются пройти нидерландский АЗ.

 

Лига Европы 2019/20. Второй квалификационный раунд, ответный матч

Хекен – АЗ – 0:3 (по сумме двух матчей – 0:3)

Голы: Боаду, 42, Стенгс, 57, Тиль, 67

В домашнем поединке АЗ владел серьезным преимуществом, но воплотить его в голы не сумел – Хекен отстоял счет 0:0. Вторая встреча команд завершилась разгромом шведов – 0:3. Именно АЗ стал соперником Мариуполя.

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На выезде голландцы также доминировали. Еще в первом тайме АЗ нанес 6 ударов в створ ворот Гекена, однако забил ближе к перерыву. 21-летний капитан команды Гус Тиль разрезал оборону шведов классным пасом на 18-летнего форварда Мирона Боада, а тот открыл счет.

Во втором тайме Боада мог оформить дубль, но не реализовал выход на ворота Гекена. Впрочем, юноша первым успел на подбор и ассистировал 20-летнему Келвину Стенгсу. Впоследствии Боада отдал долг капитану – хороший пас с фланга на Тиля привел к разгрому хозяев.

Поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – АЗ состоится 8 августа в Украине, а ответный матч в Нидерландах запланирован на 15 августа.

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