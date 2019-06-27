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Лига Европы 2019/20, первый предварительный раунд: результаты первых матчей

27 июня 23:39 101 Читати українською
Лига Европы 2019/20, первый предварительный раунд: результаты первых матчей
Стартовала квалификация Лиги Европы 2019/20 / фото из соцсетей

Стартовала квалификация Лиги Европы 2019/20. Борьбу за попадание в групповой турнир начали 14 команд.

Лига Европы 2019/20. Первый предварительный раунд, первые матчи

Барри (Уэльс) – Клифтонвиль (Северная Ирландия) – 0:0

Прогрес (Люксембург) – Кардифф Метрополитан Юниверсити (Уэльс) – 1:0

Класвик (Фареры) – Тре Фиори (Сан-Марино) – 5:1

Предварительный раунд квалификации ЛЧ: Санта-Колома и Фероникели проходят в финал благодаря минимальным победам

Сан-Жулиа (Андорра) – Европа (Гибралтар) – 3:2

Приштина (Косово) – Сент-Джозефс (Гибралтар) – 1:1

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) – Рунавик (Фареры) – 2:0

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Энгордани (Андорра) – 0:1.

Традиционно в первом предварительном раунде квалификации Лиги Европы принимают участие представители самых слабых чемпионатов – Андорры, Гибралтара, Косова, Сан-Марино, Люксембурга, Фарерских островов, Уэльса и Северной Ирландии. В первых матчах победы одержали Сан-Жулиа, Класфик, Прогресс, Баллимена Юнайтед и Энгордани.

Ответные матчи пройдут 2 и 4 июля.

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