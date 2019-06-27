Лига Европы 2019/20, первый предварительный раунд: результаты первых матчей

Стартовала квалификация Лиги Европы 2019/20. Борьбу за попадание в групповой турнир начали 14 команд.
Лига Европы 2019/20. Первый предварительный раунд, первые матчи
Барри (Уэльс) – Клифтонвиль (Северная Ирландия) – 0:0
Прогрес (Люксембург) – Кардифф Метрополитан Юниверсити (Уэльс) – 1:0
Класвик (Фареры) – Тре Фиори (Сан-Марино) – 5:1
Предварительный раунд квалификации ЛЧ: Санта-Колома и Фероникели проходят в финал благодаря минимальным победам
Сан-Жулиа (Андорра) – Европа (Гибралтар) – 3:2
Приштина (Косово) – Сент-Джозефс (Гибралтар) – 1:1
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) – Рунавик (Фареры) – 2:0
Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Энгордани (Андорра) – 0:1.
Традиционно в первом предварительном раунде квалификации Лиги Европы принимают участие представители самых слабых чемпионатов – Андорры, Гибралтара, Косова, Сан-Марино, Люксембурга, Фарерских островов, Уэльса и Северной Ирландии. В первых матчах победы одержали Сан-Жулиа, Класфик, Прогресс, Баллимена Юнайтед и Энгордани.
Ответные матчи пройдут 2 и 4 июля.