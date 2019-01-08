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Арсенал – Ренн, Интер – Айнтрахт и еще 4 матча 1/8 финала Лиги Европы. Анонс

08:30 53 Читати українською
Арсенал – Ренн, Интер – Айнтрахт и еще 4 матча 1/8 финала Лиги Европы. Анонс
Арсенал – Ренн, Интер – Айнтрахт и еще 4 матча 1/8 финала Лиги Европы. Анонс

Анонсы и прогнозы повторных поединков 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Краснодар – Валенсия

14 марта, 19:55. Краснодар, стадион Краснодар

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Испанская Валенсия поехала в Россию со скользким преимуществом. В первом матче "летучие мыши" уже в первом тайме создали комфортное преимущество усилиями Родриго (форвард оформил дубль), но неуместно пропустили выпад Клаэссона в середине второго тайма. Теперь "черно-зеленым" дома достаточно забить один мяч и не пропустить. Задача не выглядит непосильной для пока второй команды российской Премьер-лиги. Хотя во второй половине сезона краснодарцы еще не побеждали.

Зато Валенсия не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах. В частности, ребята Марселино одержали победы в четырех последних поединках. А в воскресенье левантийцы вообще смогли вырвать 3 очка у Жироны на 90-й минуте. К тому же, в меньшинстве. Скорее всего, в Краснодаре забьют обе команды, поэтому шансы хозяев на выход в четвертьфинал выглядят призрачными. Неплохая форма атакующих игроков Валенсии (Гедеша, Гамейро и Родриго) делает гостей фаворитами этого противостояния, даже несмотря на трудное путешествие, длинной в 4,5 тысячи км.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Интер – Айнтрахт

14 марта, 22:00. Милан, Джузеппе Меацца

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Миланский Интер и франкфуртский Айнтрахт второй этап своего противостояния начнут с чистого листа, ведь в первом матче команды голов не забивали. Это обстоятельство делает уязвимыми "нерадзурри", поскольку в случае гола в их ворота придется забивать два в ответ. С этим могут возникнуть проблемы. Продолжает конфликтовать с руководством клуба лидер атаки Мауро Икарди, поэтому в атаке все надежды Лучано Спаллетти снова должны были быть связаны с Лаутаро Мартинесом. Но аргентинец во Франкфурте получил "горчичник" и ответный матч пропустит. Из форвардов у Интера остался разве что Бальде Кейта, забивший лишь 4 мяча в Серии А. Конечно, еще есть вариант, что кто-то из атакующих полузащитников сыграет "фальшивую девятку".

Зато нет проблем в атаке у Айнтрахта. В последних четырех из 5-ти матчей франкфуртцы забивали минимум трижды. Трио в составе Ребича, Йовича, Алле в течение сезона приводит в ужас большинство соперников в Бундеслиге и в еврокубках. Однако, первый из них вынужден был пропустить последние два матча "орлов" из-за травмы колена. Вакантное место в старте может получить Пасиенсиа, который в матче с Фортуной в понедельник провел один из мячей Айнтрахта. Но болельщики Интера сделают все, чтобы домашняя арена миланцев стала непреодолимой крепостью для франкфуртцев.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Арсенал – Ренн

14 марта, 22:00. Лондон, Эмирейтс

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Лондонский Арсенал своими руками создал огромные проблемы перед ответным матчем. В Ренни все шло по плану – Ивоби открыл счет в дебюте, "канониры" могли забивать еще, но на перерыв ушли не только при ничейном счете, но и в меньшинстве. Реализовать большинство "красно-черные" смогли уже во втором тайме.

Но даже после 3:1 в первом матче сложно воспринимать Ренн в качестве безусловного фаворита противостояния. Еще свежи в памяти два поединка Ренна с киевским Динамо на групповом этапе, когда украинский гранд дважды обыграл команду из Бретани. Но с тех пор тучи рассеялись над Роазон Парком. На посту главного тренера Сабри Лямуши сменил Стефан Жульен и улучшил дела команды в чемпионате и на континентальном уровне. Но вряд ли этого хватит, чтобы "потягаться" с Арсеналом на Эмирейтс. Тем более, Унаи Эмери может рассчитывать на выход сразу двух своих атакующих звезд – Обамеянга и Ляказетта, которому УЕФА вовремя сократил дисквалификацию.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Вильярреал – Зенит

14 марта, 22:00. Вильярреал, Эль Мадригал

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Приятную неожиданность неделю назад многим болельщикам сделал Вильярреал. "Желтая субмарина", которая едва не тонет в чемпионате Испании, эффектно переиграла питерский Зенит на выезде в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Победу в России трудно назвать незаслуженной – Вильярреал переиграл соперника по всем статьям, а во втором тайме едва не смял питерцев.

На этой волне успеха Вильярреал на выходных завоевал еще и победу в Ла Лиге, поднявшись из зоны вылета. Победил и Зенит, хотя победа над Уфой в РФПЛ стала волевой. Забил свой очередной гол и зимний новичок российского гранда Сердар Азмун. У иранца 5 мячей в четырех последних матчах, но даже его результативности, очевидно, будет недостаточно для того, чтобы пройти Вильярреал и выйти в четвертьфинал.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Славия Прага – Севилья

14 марта, 22:00. Прага, Эден

Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Еще одна сенсация с участием испанского клуба на прошлой неделе произошла в Севилье. Правда, для местных фанатов, скорее всего, результат первого матча со Славией стал шоком. Нервионцы дважды выходили вперед по ходу поединка, однако пражане сумели дважды отыграться и, в конце концов, вывезли из Рамон Санчес Писхуана перспективную ничью.

Кризис в Севилье откровенно затянулся и местная пресса вовсю ищут преемника для Пабло Мачина. Однако, его подопечные, кажется, понемногу нащупывают путь возвращения на тропу побед. В воскресенье Бен Йеддер (тунисский француз оформил хет-трик) и Ко согнали свою злость на Реал Сосьедаде (5:2) и с хорошим настроением полетели в чешскую столицу. Это, а также несоизмеримо больший опыт Севильи, могут стать решающими факторами в пользу испанцев в дуэли за выход в 1/4 финала.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Бенфика – Динамо Загреб

14 марта, 22:00. Лиссабон, Да Луж

Главный арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

С плохим результатом первого поединка ко второму матчу в противостоянии подходит и лиссабонская Бенфика. "Орлы" владели инициативой в выездном матче против загребского Динамо, но так и не смогли забить хорватам. То, что не удалось гостям из Португалии, сделали вместо них хозяева. Бруно Петкович реализовал пенальти в первом тайме матча на Максимире и подарил балканцам надежду на выход в 1/4 финала.

Однако, минимальная победа дома не делает "динамовцев" Загреба фаворитом противостояния. Все объективные факторы говорят в пользу Бенфики, поэтому в гостях команде Рене Помса будет чрезвычайно трудно. Хорватам стоит попробовать сыграть в свой футбол, а не соперничать с лиссабонцами в открытой игре либо парковать "автобус" перед собственными воротами. Много труда и немного удачи могут стать залогом успеха Динамо, но и Бенфика имеет основания верить в толику везения...

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ренн Ренн Арсенал Арсенал Валенсия Валенсия Краснодар Краснодар Зенит Зенит Вильярреал Вильярреал Интер Интер Севилья Севилья Славия Прага Славия Прага Динамо Загреб Динамо Загреб Бенфика Бенфика
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