Арсенал – Ренн, Интер – Айнтрахт и еще 4 матча 1/8 финала Лиги Европы. Анонс

Анонсы и прогнозы повторных поединков 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Краснодар – Валенсия

14 марта, 19:55. Краснодар, стадион Краснодар

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Испанская Валенсия поехала в Россию со скользким преимуществом. В первом матче "летучие мыши" уже в первом тайме создали комфортное преимущество усилиями Родриго (форвард оформил дубль), но неуместно пропустили выпад Клаэссона в середине второго тайма. Теперь "черно-зеленым" дома достаточно забить один мяч и не пропустить. Задача не выглядит непосильной для пока второй команды российской Премьер-лиги. Хотя во второй половине сезона краснодарцы еще не побеждали.

Зато Валенсия не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах. В частности, ребята Марселино одержали победы в четырех последних поединках. А в воскресенье левантийцы вообще смогли вырвать 3 очка у Жироны на 90-й минуте. К тому же, в меньшинстве. Скорее всего, в Краснодаре забьют обе команды, поэтому шансы хозяев на выход в четвертьфинал выглядят призрачными. Неплохая форма атакующих игроков Валенсии (Гедеша, Гамейро и Родриго) делает гостей фаворитами этого противостояния, даже несмотря на трудное путешествие, длинной в 4,5 тысячи км.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Интер – Айнтрахт

14 марта, 22:00. Милан, Джузеппе Меацца

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Миланский Интер и франкфуртский Айнтрахт второй этап своего противостояния начнут с чистого листа, ведь в первом матче команды голов не забивали. Это обстоятельство делает уязвимыми "нерадзурри", поскольку в случае гола в их ворота придется забивать два в ответ. С этим могут возникнуть проблемы. Продолжает конфликтовать с руководством клуба лидер атаки Мауро Икарди, поэтому в атаке все надежды Лучано Спаллетти снова должны были быть связаны с Лаутаро Мартинесом. Но аргентинец во Франкфурте получил "горчичник" и ответный матч пропустит. Из форвардов у Интера остался разве что Бальде Кейта, забивший лишь 4 мяча в Серии А. Конечно, еще есть вариант, что кто-то из атакующих полузащитников сыграет "фальшивую девятку".

Зато нет проблем в атаке у Айнтрахта. В последних четырех из 5-ти матчей франкфуртцы забивали минимум трижды. Трио в составе Ребича, Йовича, Алле в течение сезона приводит в ужас большинство соперников в Бундеслиге и в еврокубках. Однако, первый из них вынужден был пропустить последние два матча "орлов" из-за травмы колена. Вакантное место в старте может получить Пасиенсиа, который в матче с Фортуной в понедельник провел один из мячей Айнтрахта. Но болельщики Интера сделают все, чтобы домашняя арена миланцев стала непреодолимой крепостью для франкфуртцев.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Арсенал – Ренн

14 марта, 22:00. Лондон, Эмирейтс

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Лондонский Арсенал своими руками создал огромные проблемы перед ответным матчем. В Ренни все шло по плану – Ивоби открыл счет в дебюте, "канониры" могли забивать еще, но на перерыв ушли не только при ничейном счете, но и в меньшинстве. Реализовать большинство "красно-черные" смогли уже во втором тайме.

Но даже после 3:1 в первом матче сложно воспринимать Ренн в качестве безусловного фаворита противостояния. Еще свежи в памяти два поединка Ренна с киевским Динамо на групповом этапе, когда украинский гранд дважды обыграл команду из Бретани. Но с тех пор тучи рассеялись над Роазон Парком. На посту главного тренера Сабри Лямуши сменил Стефан Жульен и улучшил дела команды в чемпионате и на континентальном уровне. Но вряд ли этого хватит, чтобы "потягаться" с Арсеналом на Эмирейтс. Тем более, Унаи Эмери может рассчитывать на выход сразу двух своих атакующих звезд – Обамеянга и Ляказетта, которому УЕФА вовремя сократил дисквалификацию.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Вильярреал – Зенит

14 марта, 22:00. Вильярреал, Эль Мадригал

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Приятную неожиданность неделю назад многим болельщикам сделал Вильярреал. "Желтая субмарина", которая едва не тонет в чемпионате Испании, эффектно переиграла питерский Зенит на выезде в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Победу в России трудно назвать незаслуженной – Вильярреал переиграл соперника по всем статьям, а во втором тайме едва не смял питерцев.

На этой волне успеха Вильярреал на выходных завоевал еще и победу в Ла Лиге, поднявшись из зоны вылета. Победил и Зенит, хотя победа над Уфой в РФПЛ стала волевой. Забил свой очередной гол и зимний новичок российского гранда Сердар Азмун. У иранца 5 мячей в четырех последних матчах, но даже его результативности, очевидно, будет недостаточно для того, чтобы пройти Вильярреал и выйти в четвертьфинал.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Славия Прага – Севилья

14 марта, 22:00. Прага, Эден

Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Еще одна сенсация с участием испанского клуба на прошлой неделе произошла в Севилье. Правда, для местных фанатов, скорее всего, результат первого матча со Славией стал шоком. Нервионцы дважды выходили вперед по ходу поединка, однако пражане сумели дважды отыграться и, в конце концов, вывезли из Рамон Санчес Писхуана перспективную ничью.

Кризис в Севилье откровенно затянулся и местная пресса вовсю ищут преемника для Пабло Мачина. Однако, его подопечные, кажется, понемногу нащупывают путь возвращения на тропу побед. В воскресенье Бен Йеддер (тунисский француз оформил хет-трик) и Ко согнали свою злость на Реал Сосьедаде (5:2) и с хорошим настроением полетели в чешскую столицу. Это, а также несоизмеримо больший опыт Севильи, могут стать решающими факторами в пользу испанцев в дуэли за выход в 1/4 финала.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Бенфика – Динамо Загреб

14 марта, 22:00. Лиссабон, Да Луж

Главный арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

С плохим результатом первого поединка ко второму матчу в противостоянии подходит и лиссабонская Бенфика. "Орлы" владели инициативой в выездном матче против загребского Динамо, но так и не смогли забить хорватам. То, что не удалось гостям из Португалии, сделали вместо них хозяева. Бруно Петкович реализовал пенальти в первом тайме матча на Максимире и подарил балканцам надежду на выход в 1/4 финала.

Однако, минимальная победа дома не делает "динамовцев" Загреба фаворитом противостояния. Все объективные факторы говорят в пользу Бенфики, поэтому в гостях команде Рене Помса будет чрезвычайно трудно. Хорватам стоит попробовать сыграть в свой футбол, а не соперничать с лиссабонцами в открытой игре либо парковать "автобус" перед собственными воротами. Много труда и немного удачи могут стать залогом успеха Динамо, но и Бенфика имеет основания верить в толику везения...

Прогноз "Футбол 24": 2:0