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Лига Европы, квалификация: Генк Малиновского выбил Лех Костевича, Легия сенсационно вылетает от команды из Люксембурга

16 августа 23:23 49 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Генк Малиновского выбил Лех Костевича, Легия сенсационно вылетает от команды из Люксембурга
Генк Малиновского выбил Лех Костевича, Легия сенсационно вылетает от команды из Люксембурга

Закончились очередные ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Генк Руслана Малиновского обыграл Лех Костевича и вышел в раунд плей-офф.

Бешикташ неожиданно потерпел поражение от ЛАСКа, однако проходит дальше благодаря голу на выезде.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные

Маккаби Тель-Авив – Пюник – 2:1

Голы: Мича, 55, Атар, 68 – Войнов, 11

Динамо Брест – Аполлон – 1:0

Гол: Нехайчик, 86

ЛАСК – Бешикташ – 2:1

Голы: Жоау Виктор, 42, Фрейзер, 69 – Негредо, 90

Аталанта – Хапоэль Хайфа – 2:0

Голы: Сапата, 71, Корнелиус, 90

Базель – Витесс – 1:0

Гол: Айети, 30

Брондбю – Спартак Суботица – 2:1

Голы: Кайзер, 68, Вильчик, 90 – Главчич, 80

Дюделанж – Легия – 2:2

Голы: Стумпф, 7, Штельвиу, 17 – Канте, 33, 86

Зрински – Лудогорец – 1:1

Голы: Бильбия, 90 – Кешер, 24

Лех – Генк – 1:2

Голы: Цивка, 50 – Самата, 19 Троссард, 45 (пен.)

Марибор – Рейнджерс – 0:0

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Аталанта - Хапоэль Хайфа: Четверг 16 августа 2018

Аталанта
Матч окончен
2 : 0
Хапоэль Хайфа
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Теги
Лига Европы Аталанта - Хапоэль Хайфа Базель - Витесс Брондбю - Спартак Суботица Дюделанж - Легия Зрински - Лудогорец Лех - Генк Марибор - Рейнджерс Маккаби Тель-Авив - Пюник Динамо Брест - Аполлон ЛАСК - Бешикташ
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