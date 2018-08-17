Лига Европы, квалификация: Генк Малиновского выбил Лех Костевича, Легия сенсационно вылетает от команды из Люксембурга

Закончились очередные ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".
Генк Руслана Малиновского обыграл Лех Костевича и вышел в раунд плей-офф.
Бешикташ неожиданно потерпел поражение от ЛАСКа, однако проходит дальше благодаря голу на выезде.
Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные
Маккаби Тель-Авив – Пюник – 2:1
Голы: Мича, 55, Атар, 68 – Войнов, 11
Динамо Брест – Аполлон – 1:0
Гол: Нехайчик, 86
ЛАСК – Бешикташ – 2:1
Голы: Жоау Виктор, 42, Фрейзер, 69 – Негредо, 90
Аталанта – Хапоэль Хайфа – 2:0
Голы: Сапата, 71, Корнелиус, 90
Базель – Витесс – 1:0
Гол: Айети, 30
Брондбю – Спартак Суботица – 2:1
Голы: Кайзер, 68, Вильчик, 90 – Главчич, 80
Дюделанж – Легия – 2:2
Голы: Стумпф, 7, Штельвиу, 17 – Канте, 33, 86
Зрински – Лудогорец – 1:1
Голы: Бильбия, 90 – Кешер, 24
Лех – Генк – 1:2
Голы: Цивка, 50 – Самата, 19 Троссард, 45 (пен.)
Марибор – Рейнджерс – 0:0