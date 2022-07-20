В среду, 20 июля, состоялись еще 4 матча второго раунда квалификации ЛЧ 2022/23. Счет и обзор поединков – на "Футбол 24".

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд. Первые матчи

ХИК – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Радулович, 50 – Хори, 6 (пен), Копиц, 57

Маккаби Хайфа – Олимпиакос – 1:1

Голы: Хазиза, 90+2 – Цыкернагель, 7

Ференцварош – Слован Братислава – 0:0 (LIVE)

Марибор – Шериф – 0:0 (LIVE)

Игровой день начался в Финляндии, где местный ХИК принимал чемпиона Чехии – Викторию. Гости повели в счете уже в дебюте игры, реализовав пенальти. После перерыва финны выровняли положение, но вскоре Копиц оформил победный гол. 1:2 – Виктория увезла домой победу и хорошие шансы на выход в третий раунд.

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Олимпиакос быстро забил в ворота Маккаби Хайфа. Минимальное преимущество греков держалось вплоть до компенсированного времени, но израильтяне сумели спастись от поражения. 1:1.