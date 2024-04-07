"Мне это нравится. Из внутренних трофеев самые важные – АПЛ и Ла Лига. Не скажу, что выиграть ЛЧ не так приятно – конечно, приятно. Теперь у нас, у Манчестер Сити, есть этот кубок, мы знаем, что это за чувство, мы спокойны, потому что трофей у нас уже есть.

Звездный одноклубник Довбыка и Цыганкова заиграет с Реалом – Манчестер Сити не определился с его судьбой

Но победа в лиге круче, потому что сложнее, больше игр – две-три каждую неделю. Конечно, Лига чемпионов важна, но победа там зависит, вероятно, от того, что ты не можешь контролировать. Оба турнира невероятно важны, но победа в АПЛ доказывает многое.

Победа в АПЛ показывает менталитет команд, которые постоянно в борьбе на протяжении многих-многих лет. Лично для меня вот так: ты каждый день должен делать все возможное", – цитирует Гвардиолу Manchester evening news.

Напомним, что Манчестер Сити после 32 туров АПЛ имеет 70 очков и продолжает бороться с Арсеналом и Ливерпулем за титул чемпиона АПЛ. В четвертьфинале Лиги чемпионов "горожане" сыграют с Реалом.

Ман Сити запугивает Лунина взятием Лондона и шоу Де Брюйне – Гвардиола расцеловал Кевина, 6 голов и парад ошибок, что ужасает