Лига Чемпионов: Валенсия не смогла одолеть Янг Бойз

В матче 3 тура Лиги Чемпионов Валенсия в гостях не удержала преимущество в один мяч над Янг Бойз.

Валенсия со старта поединка захватила инициативу на правах фаворита и в середине первого тайма повела в счете. Солер классно забросил на Батшуаи, тот обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Однако после пропущенного гола Янг Бойз активизировался и в начале второго тайма восстановил равновесие. Парехо в подкате не попал в мяч, однако зацепил нападающего, за что и был назначен пенальти. Оаро без проблем развел вратаря и мяч по разным углам, установив окончательный счет.

Эта ничья не удовлетворила ни одну из команд, ведь Валенсия набрала 2 очка и осталась на третьем месте, а Янг Бойз с 1 пунктом замыкает группу H.

Лига Чемпионов, 3 тур, група H

Янг Бойз – Валенсия – 1:1

Голы: Оаро, 55, (пен.) – Батшуаи, 26