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Лига Чемпионов: Валенсия не смогла одолеть Янг Бойз

23 октября 21:50 75 Читати українською
Лига Чемпионов: Валенсия не смогла одолеть Янг Бойз
Борьба за мяч / Твитетр ФК Янг Бойз

В матче 3 тура Лиги Чемпионов Валенсия в гостях не удержала преимущество в один мяч над Янг Бойз.

Валенсия со старта поединка захватила инициативу на правах фаворита и в середине первого тайма повела в счете. Солер классно забросил на Батшуаи, тот обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Однако после пропущенного гола Янг Бойз активизировался и в начале второго тайма восстановил равновесие. Парехо в подкате не попал в мяч, однако зацепил нападающего, за что и был назначен пенальти. Оаро без проблем развел вратаря и мяч по разным углам, установив окончательный счет.

Эта ничья не удовлетворила ни одну из команд, ведь Валенсия набрала 2 очка и осталась на третьем месте, а Янг Бойз с 1 пунктом замыкает группу H.

Лига Чемпионов, 3 тур, група H

Янг Бойз – Валенсия – 1:1

Голы: Оаро, 55, (пен.) – Батшуаи, 26

Лига чемпионов3 турСтад де Сюисс (Берн)

Янг Бойз - Валенсия: Вторник 23 октября 2018

Янг Бойз
Матч окончен
1 : 1
Валенсия
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Валенсия Валенсия Лига чемпионов Янг Бойз Янг Бойз Янг Бойз - Валенсия
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