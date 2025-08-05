Во вторник, 5 августа, в 3-м раунде квалификации престижного еврокубка состоялись первые матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, первые матчи

Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) – 0:0

Шкендия (Македония) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

Гол: Байрамов, 18 (п.)

Рейнджерс (Шотландия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:0

Голы: Гассама, 15, 51, Дессер, 45 (п.)

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение

В первом матче дня Мальме принимал Копенгаген. Скандинавское дерби получилось скучным и пресным и завершилось безголевой ничьей. Команды за весь матч смогли нанести лишь один удар в створ ворот (на такой подвиг сподвиглись гости).

Несмотря на довольно равную игру датчане подали аж семь угловых, тогда как шведы ни разу не заставили соперника выбивать мяч за ворота. Из интересного: в составе Мальме весь матч сыграл бразильский экс-защитник СК Днепр-1 Габриэл Бусанелло.

Македонская Шкендия дома уступила Карабаху. Азербайджанцы вышли вперед еще до середины первого тайма: Вебстер сфолил в собственной штрафной, арбитр пересмотрел видеоповтор и указал на отметку. Байрамов попал в правую девятку. Вскоре Красничи мог сравнивать, но закрутил впритирку с левой стойкой, а удар Зубира в ответ потянул кипер македонцев.

В середине второго тайма польский голкипер Карабаха Кохальски спас команду, вытащив замыкание головой под перекладину. На 74-й минуте в составе азербайджанцев появился Алексей Кащук – на 90+4 минуте украинский легионер записал в свой пассив "горчичник". Азербайджанцы удержали победу и с хорошим настроением будут принимать через неделю соперника на своем поле.

В еще одном поединке Рейнджерс разгромил Викторию Пльзень. Героем встречи стал Джейди Гассама, который оформил дубль, расписавшись в воротах чехов в каждом из таймов. Еще один гол был забит перед самым перерывом с пенальти за грязный подкат Матея Выдры.

Сразу после перерыва Диоманде упустил отличный шанс увеличить преимущество шотландцев, попав в перекладину. Однако и трех голов вполне хватило, чтобы ответный матч в Чехии стал для команды Рассела Мартина тренировкой с повышенной ответственностью.

"Йди і проси вибачення у Лобановського": українець Ла Ліги, якого забули вилучити з поля