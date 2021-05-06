По два футболиста Челси и Манчестер Сити поборются за награду лучшего игрока недели в самом престижном евротурнире.

Среди номинантов оказались только финалисты ЛЧ. Рубен Диаш и Рияд Марез представляют Манчестер Сити, а Н'Голо Канте и Кай Хаверц делегированы от Челси, информирует официальный сайт УЕФА.

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Реал и ПСЖ, прекратившие борьбу за победу в ЛЧ, не представлены ни одним футболистом. Определение победителя традиционно проходит на сайте УЕФА, а лучший игрок недели будет назван в пятницу, 7 мая.

Напомним, финал ЛЧ 2020/21 Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая в Стамбуле.

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