Союз европейских ассоциаций вполне серьезно рассматривает вариант с проведением финала самого престижного евротурнира за океаном.

Американские промоутеры начали работать над проведением финала Лиги чемпионов в США, сообщает AS . УЕФА уже получил такое предложение.

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Задача – не из простых, ведь Лига чемпионов никогда не покидала пределы Европы. Однако экономическая сторона такого развития событий очень выгодна, поэтому УЕФА одобрительно оценивает революционное предложение и будет продвигать такой вариант расширения своего рынка на грядущей ассамблее в Стамбуле.

Чиновники убеждены, что сотрудничество с США будет способствовать продаже спонсорских и телевизионных прав. Ранее союз вышел на американский рынок, продав права на телетрансляцию трем вещателям (CBS, Viacom и Paramount) за 1,5 миллиарда долларов.

К слову, ФИФА и УЕФА уже понемногу выходят на один из самых больших рынков. Так, чемпионат мира 2026 состоится в США, а также в Канаде и Мексике.

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