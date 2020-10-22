Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели – в квартет попал и представитель Шахтера
Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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По сообщению официального сайта организации на звание лучшего игрока претендуют четыре футболиста:
– форвард Ювентуса Альваро Мората, оформивший дубль в ворота киевского Динамо (2:0);
– полузащитник Баварии Кингсли Коман, который забил два гола в ворота мадридского Атлетико (4:0);
– полузащитник донецкого Шахтера Тете, оформивший один гол и отдавший результативную передачу в выездной игре с мадридским Реалом (3:2);
– защитник РБ Лейпциг Анхелиньо, оформивший дубль в ворота Истанбул Башакшехир (2:0).
Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов можно по ссылке.
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