Стали известны все кандидаты на получение престижной награды от УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил четырех лучших футболистов по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер разбил Реал за 12 минут: большой триумф украинской молодежи, провал Марлоса и ад Зизу, которого ждет Барса

По сообщению официального сайта организации на звание лучшего игрока претендуют четыре футболиста:

– форвард Ювентуса Альваро Мората, оформивший дубль в ворота киевского Динамо (2:0);

– полузащитник Баварии Кингсли Коман, который забил два гола в ворота мадридского Атлетико (4:0);

– полузащитник донецкого Шахтера Тете, оформивший один гол и отдавший результативную передачу в выездной игре с мадридским Реалом (3:2);

– защитник РБ Лейпциг Анхелиньо, оформивший дубль в ворота Истанбул Башакшехир (2:0).

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги чемпионов можно по ссылке.

"Шахтер снял корону с миллиардной команды Зидана": лучший ЛЧ-тайм в истории "горняков" – в восторге все и даже Сенцов