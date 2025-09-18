В Лиге чемпионов 2025/26 прошли почти все матчи первого тура основного этапа. Все изменения в таблице смотрите в этой новости на "Футбол 24".

ПСЖ возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов 2025/26, разбив в первом туре Аталанту (4:0) – у парижан лучшая разница мячей. Победы также одержали Унион Сент-Жиллуаз, Бавария, Арсенал, Интер, Карабах, Ливерпуль, Реал Мадрид и Тоттенхэм.

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти

Лишь у шести команд по 1 баллу: Боруссия Д и Ювентус выдали феерическую ничью (4:4), Олимпиакос и Пафос разошлись нулями, а Славия и Буде-Глимт выдали боевые 2:2. На дне турнирной таблицы Аталанта именно из-за разгромного поражения от Забарного и Ко. С неудачи начали свое участие в самом престижном турнире также Атлетик Бильбао, Аякс, Атлетико, Челси, Марсель, Вильяреал, Бенфика и ПСВ.