В Лиге чемпионов 2025/26 прошли почти все матчи первого тура основного этапа. Все изменения в таблице смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Айнтрахт Франкфурт возглавил турнирную таблицу благодаря победе над Галатасараем (5:1). Именно разница мячей позволила немецкому клубу опередить ПСЖ, Брюгге, Спортинг, Рояль Унион, Баварию, Арсенал и Интер – все эти команды, идут в указанном порядке, имеют по 3 балла и входят в первую восьмерку.

Барселона удержала тяжелую победу над Ньюкаслом – Рашфорд переломил игру, оформив дебютный дубль за "блаугранас"

Еще восемь клубов добыли по одному баллу, среди них и Пафос, который выбил Динамо из ЛЧ в квалификации. В первой шестнадцатке также Ман Сити, Барселона, Реал, Ливерпуль, Байер и еще некоторые команды Европы.

На дне таблицы оказалась Аталанта, которая потерпела разгромное поражение от Забарного и Ко. С неудач стартовали также Атлетико, Бенфика, Марсель, Ньюкасл, Вильярреал, Челси, ПСВ, Наполи, Аякс, Атлетик, Монако, Кайрат, Галатасарай и уже упомянутая Аталанта.