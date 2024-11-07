По итогам четырех туров Лиги чемпионов турнирная таблица получила единоличного лидера – Ливерпуль, это единственная команда, которая до сих пор не теряла очков. За вторую позиция бешеная борьба: сразу четыре клуба имеют по 10 очков. И если видеть здесь Интер логично, что Спортинг, Монако и особенно Брест – очень необычно. Также в зоне прямого выхода в 1/8 финала Барселона, Боруссия Д и Астон Вилла, при чем бирмингемцы сегодня сенсационно проиграли Брюгге.

Шахтер одержал первую победу в ЛЧ, одолев Янг Бойз – шоу Судакова и Кевина после ляпа в обороне, топ-матч Бондара

Сразу две команды одержали свои первые победы. Начал Шахтер, а позже его поддержал Зальцбург. Впрочем, им это не помогло подняться в зону плейоф – маловато очков. Среди неудачников также оказались ПСЖ, Жирона, Штутгарт, РБ Лейпциг и Болонья. Интересно, что итальянский коллектив за четыре тура не забил ни одного гола, больше таких команд нет.