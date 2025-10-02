В Лиге чемпионов 2025/26 состоялись некоторые матчи второго тура. Все изменения в таблице смотрите в этой новости на "Футбол 24".

По итогам полных двух туров турнирная таблица основного этапа ЛЧ получила шестерых лидеров – Баварию, Реал, Интер, ПСЖ, Арсенал Арсенал и... Карабах. Все эти команды набрали по 6 очков и опережают Манчестер Сити, Боруссию Д и Тоттенхэм на два балла.

Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять

Ливерпуль і Челси находятся в середине таблицы. "Красные" идут на 17-м месте, а "синие" – на 18-м, имея по 3 очка в активе. Вместе с ними – Барселона и Наполи.

Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова проиграла оба матча и занимает 33-е место. Вместе с ней до сих пор без очков лишь три команды: Аякс, Кайрат и Атлетик.

