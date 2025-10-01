В Лиге чемпионов 2025/26 состоялись некоторые матчи второго тура. Все изменения в таблице смотрите в этой новости на "Футбол 24".

По итогам неполных трех туров турнирная таблица основного этапа ЛЧ получила трех лидеров – Баварию, Реал и Интер. Все эти команды набрали по 6 очков и опережают Тоттенхэм на два балла. ПСЖ, Спортинг, Манчестер Сити, Карабах, Унион и Барселона еще имеют шансы их догнать – У всех этих команд есть по матчу в запасе.

Ливерпуль сенсационно проиграл Галатасараю, Тоттенхэм спасся от поражения Буде-Глимту, Атлетико снова забил пять

Ливерпуль и Челси уже сыграли по два матча, и оба эти клуба – в середине таблицы. "Красные" идут на 16-м месте, а "синие" – на 17-м.

Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова проиграла оба матча и занимает 30-е место. Хуже нее – только ПСВ, Наполи, Атлетик, Монако, Аякс и Кайрат. Однако у ПСВ, Наполи, Атлетика и Монако еще есть по игре в запасе.

