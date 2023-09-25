"Мы должны продолжать подниматься. Я уверен, что "россонери" смогут выиграть Лигу чемпионов. Я говорю за себя, я молод и стремлюсь к этому. Мы можем достигать важных целей.

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Команда приняла меня хорошо, если бы я думал об уходе, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы достичь чего-то великого за два-три года в Милане. Я еще не достиг больших результатов, чтобы выступать в чемпионате Саудовской Аравии. Лига чемпионов стоит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро", – цитирует португальца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Рафаэл Леау присоединился к Милану в 2019 году. С "россонери" нападающий в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда проиграла Интеру. Всего португалец за Милан сыграл в 169 матчах, в которых забил 46 голов и отдал 38 ассистов.

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