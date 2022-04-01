Состоялись последние два ответных матча 1/4 финала женской ЛЧ. Результаты этого этапа и пары следующего узнавайте в новости на Футбол 24.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин, 1/4 финала. Ответные матчи

Вольфсбург – Арсенал – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Рорд, 9, Уильямсон, 73 (аг)

Лион – Ювентус – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Хегеберг, 33, Малард, 35, Макарио, 73 – Страшкова, 84

Немецкая и английская команды в первом поединке не обнаружили более сильного. Но матч на Фольксваген Арене показал настоящее преимущество "волчиц". Точный удар Рорды и автогол Вильямсон обеспечили Вольфсбургу путевку в полуфинал.

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Все неоднозначно было и в дуэли между Лионом и Ювентусом. Итальянцы посетили Францию ​​с преимуществом после домашней встречи, но "ткачи" были слишком заряженными на победу, что конвертировалось в три гола. В конце поединка Юве забил один раз, но этого было недостаточно. Лион пошел дальше.

Теперь стали известны две полуфинальные пары: Барселона – Вольфсбург и ПСЖ – Лион. Первые поединки запланированы на 23 апреля, а ответные матчи состоятся ровно через неделю 30 апреля.