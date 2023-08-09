Лига чемпионов. Квалификация, 3 раунд

Слован – Маккаби (Хайфа) – 1:2

Голы: Сек, 12 (автогол) – Пьеро, 5, Сабия, 15

Рейнджерс – Серветт – 2:1

Голы: Тавернье, 6 (с пенальти), Дессерс, 15 – Бедиа, 44 (с пенальти)

Маккаби сделал шаг навстречу участию во втором подряд групповом этапе Лиги чемпионов. Команда из Хайфы обыграла на выезде братиславский Слован со счётом 2:1. В этой встрече по причине дисквалификации не смог сыграть лидер Слована Владимир Вайсс-младший, который стал одним из главных героев предыдущих еврокубковых матчей своей команды – и израильтяне этим воспользовались.

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Усилиями Пьеро и Сабия Маккаби забил два быстрых мяча, после чего сделал ставку на оборону. Однако назвать этот результат несправедливым из-за отсутствия Вайсса нельзя, поскольку Маккаби не мог рассчитывать в этом матче на своего лидера Тьяррон Чери, который остался в Израиле вместе с женой – пара ждёт ребёнка. Что ж, "зелёные" порадовали своего десятого номера.

В параллельной встрече недавний финалист Лиги Европы Рейнджерс с большим трудом обыграл дома швейцарский Серветт. Подобно Маккаби шотландская команда забила два быстрых мяча уже к 15-й минуте, но поддерживать столь высокий темп всю игру не смогла. В итоге Серветт в конце первого тайма один мяч отквитал и сохранил неплохие шансы на проход в следующий раунд.