Лига чемпионов, 2-й тур

Интер – Славия – 3:0

Голы: Лаутаро, 30, 65, Дюмфрис, 34

Марсель – Аякс – 4:0

Голы: Пайшао, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

Пафос – Бавария – 1:5

Голы: Оршич, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олисе, 69

Лаутаро Мартинес стал первым игроком в истории Интера, которому удалось забить в 7 разных кампаниях Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. Аргентинец запрессинговал вратаря соперника и заставил его сделать пас в одном направлении, после чего перехватил мяч и сразу же отправил его в сетку.

Хет-трик Мбаппе и ассист Куртуа в видеообзоре матча Кайрат – Реал – 0:5

Затем Дензел Дюмфрис в касание из пределов вратарской площадки замкнул передачу Тюрама. Этот гол стал для нидерландца уже 19-м в составе Интера, начиная с сезона 2022/23, он – четвертый бомбардир команды за отчетный период после Лаутаро Мартинеса (83 гола), Тюрама (38) и Хакана Чалханоглу (32).

Разгром Аякса Марселю обеспечили Игор Пайшао и Пьер-Эмерик Обамеянг: бразилец оформил дубль (эти голы стали для него первыми за Олимпик), а габонец сделал две голевые передачи, после чего также сам забил. Единственной ложкой дегтя для Марселя в этот замечательный вечер стала травма защитника Факундо Медины. Он подвернул лодыжку и покинул поле еще в первом тайме.

Свой первый гол за Баварию забил и Николас Джексон. Правда, героем вечера на Кипре стал не он, а Харри Кейн – англичанин оформил дубль. Но главное событие встречи случилось в конце первого тайма – Оршич забил Баварии гол престижа со средней дистанции.

Реал разгромил Кайрат в Казахстане – Мбаппе оформил хет-трик, Куртуа исполнил ассист