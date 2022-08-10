Лига чемпионов, третий раунд квалификации, ответные матчи

Динамо С – Лудогорец – 4:2 (первый матч 2:1)

Голы: Дрмич, 12, Оршич, 27, 44, Петкович, 87 (пен.) – Десподов, 45+4, 49 (пен.)

Удаления: Янков, 17, Рик, 72, Карничник, 86 (все – Лудогорец)

Ференцварош – Карабах – 1:3 (1:1)

Голы: Траоре, 86 – Зубир, 7, Ваджи, 54, 78

Рейнджерс – Унион Сент-Жилуаз – 3:0 (0:2)

Голы: Тавернье, 45, Чолак, 58, Тильман, 79

Удаление: Лазар Амани, 90+4 (УСЖ)

ПСВ – Монако – 3:2 в дополнительное время (1:1)

Голы: Верман, 21, Гутьерес, 89, Л. де Йонг, 109 – Марипан, 58, Бен-Йеддер, 70

Загребское Динамо еще раз подтвердило свое превосходство над Лудогорцем. Игорь Пластун вышел в основе, но отыграл лишь первый тайм, который оказался тотальным фиаско болгар. Гости пропустили три гола и остались в меньшинстве. После перерыва даже намека на спасение не было, зато партнеры Пластуна нахватали еще 2 красных.

Ференцварош второй год не сможет повторить подвиг Сергея Реброва, который выводил команду в группу ЛЧ. У подопечных россиянина Станислава Черчесова была выгодная ничья на поле Карабаха, но дома они провалились. Представитель Азербайджана разнес оборону соперника и вполне справедливо следует дальше.

Главный камбек дня организовал Рейнджерс. Шотландцы должны были творить чудо, чтобы отыграть гостевые 0:2 против бельгийского Униона. Родные трибуны Айброкса не подвели, хотя гости долго держали оборону. Лишь на последних минутах первого тайма капитан "рейнджеров" Тавернье открыл счет. После перерыва Чолак и Тильман завершили дело, обойдясь без экстратаймов.

А вот в центральном матче стадии пришлось играть 120 минут. ПСВ снова вышел вперед благодаря удару Джоуи Вермана, но гандикап не удержал. Более того, во второй половине преимуществом завладел уже Монако. Игру в экстратайм перевел Эрик Гутьерес, хотя игроки французов отчаянно сигнализировали об офсайде. В дополнительное время Люк де Йонг закрепил звание главного героя матча. Экс-форвард Барселоны ассистировал Гутьересу, а затем сам головой замкнул подачу и вывел ПСВ в решающий раунд квалификации.

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