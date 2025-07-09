Жальгирис и Хамрун сошлись в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Победитель именно этой пары выходил на Динамо в следующем раунде квалификации. Первый тайм показал, что подопечным Шовковского не следует бояться слишком сильно. Скромные усилия чемпионов Литвы и Мальты так и не привели к забитым голам.

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По перерыве включился Жальгирис, который был фаворитом противостояния. Если гол Энрике отменили из-за офсайда, то на 59-й минуте все получилось чисто. Хозяева качественно разыграли заготовку на стандарте – подача со штрафного, скидка и замыкание в касание от Антала.

Под занавес встречи Жальгирис закрепил преимущество благодаря джокеру. Представитель Коморских островов Касим Хаджи вышел на замену, а через минуту легко пробросил мяч между защитниками и зажег на табло финальные 2:0. Если за 6 дней на Мальте не случится мини-чудо, то соперником Динамо будет именно литовский клуб.

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