Состоялись два ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Результат и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, ответные матчи раунда плей-офф квалификации

Штурм – Буде-Глимт – 2:1 (первый матч – 0:5)

Голы: Джатта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

Пафос – Црвена Звезда – 1:1 (2:1)

Голы: Жажа 90 – Иванич, 60

Судьба пары Штурм – Буде-Глимт была определена неделю назад, когда норвежцы дома выиграли 5:0. Заполярники и сегодня повели в счете благодаря удару Йоргенсена. Штурм после перерыва ответил 2 мячами, но это были последние успехи австрийцев в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти

Значительно "плотнее" была пара Пафос – Црвена Звезда. Киприоты отбивали минимальное преимущество, которое добыли в Сербии. На 60-й минуте Иванич с рикошетом сравнял счет по сумме двух матчей.

К счастью, друзей Газпрома в ЛЧ не будет. На последней минуте основного времени Пафос заработал штрафной на правом фланге, и Жажа невероятным образом переправил мяч под стойку. Это претендент на Пушкаша!

Клубов из Кипра в основном этапе ЛЧ не было 6 лет. Теперь киевское Динамо имеет оправдание – проиграли третий раунд квалификации серьезной команде.

"Жажа вдавил педаль в пол и убежал от полиции": менты на "Жигулях", футболка Диого Ринкона, встреча с Брэдом Питтом