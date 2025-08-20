Лига чемпионов 2025/26, плей-офф раунд квалификации, первые матчи

Рейнджерс – Брюгге – 1:3

Голы: Данило, 50 – Вермант, 3, Спилерс, 7, Мехеле, 20

Ференцварош – Карабах – 1:3

Голы: Варга, 29 – Янкович, 50, Медина, 67, Курбанлы, 85

Црвена Звезда – Пафос – 1:2

Голы: Бруно Дуарте, 58 – Коррея, 1, Пепе, 52 (пен.)

Нереализованный пенальти: Бруно Дуарте, 58 (ЦЗ)

Игроки Рейнджерс начали домашний матч против Брюгге так, будто перед тем хорошенько выпили в пабе. Уже к 20-й минуте шотландцы "горели" 0:3! Первый гол – сплошная клоунада. Защитники Рейнджерс оставляли мяч Батленду, но тот даже не думал выскакивать за пределы штрафной площадки. Вермант элегантно перебросил голкипера.

Спилерс и Мехеле довели преимущество Брюгге до разгромного. Данило после перерыва один мяч отквитал, но Рейнджерс явно рассчитывал на лучший результат в родных стенах.

Ференцварошу также остается надеяться на гостевой камбэк в дуэли с Карабахом. Правда, старт для венгров был очень оптимистичный – Барнабаш Варга двумя касаниями идеально разобрался в эпизоде. После перерыва экс-клуб Реброва посыпался. Янкович бильярдно приложился издали, Медина выиграл борьбу на угловом, Курбанлы реализовал выход один на один с кипером. 3:1 – Карабах возвращается домой с хорошим гандикапом. Украинец Алексей Кащук первый матч просидел на скамье запасных азербайджанской команды.

Пафос разобрал Динамо на предыдущей стадии, но сегодня скорее хотелось болеть именно за киприотов. Слишком уж отвратительна любовь Црвены Звезды к россиянам и кровавым деньгам Газпрома.

Уже на 38-й секунде Коррея заставил сербов замолчать! К слову, он забивал и Динамо. Бруну во второй раз поразил ворота Црвены Звезды, но сделал это рукой. VAR не позволил повторить Диего Марадону.

На старте второго тайма Пафос таки забивает еще раз. Элсник рукой прервал прострел Бруну – пенальти, который четко реализовал Пепе. Через 6 минут Алехандро Эрнандес Эрнандес назначает 11-метровый уже в ворота гостей. Вездесущий Бруну устроил гандбол и в своей штрафной площадке. Экс-форвард Львова Бруно Дуарте проиграл дуэль Михаилу, однако сам добил мяч.

Пафос удержал хотя бы минимальное преимущество, но через неделю на Кипре будет горячо.

