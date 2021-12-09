Завершился групповой этап самого престижного клубного турнира Европы сезона 2021/22. Соответственно, определились 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей.

После завершения последнего поединка группового этапа ЛЧ Аталанта – Вильярреал стали известны все участники 1/8 финала турнира. Гол Руслана Малиновского не помог бергамаскам обыграть действующего победителя Лиги Европы – как следствие Аталанта вылетела из ЛЧ.

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Англия, которая не потеряла ни одной команды, делегировала четырех представителей – Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ливерпуль. Испанию представляют три команды – Реал, Вильярреал, Атлетико Мадрид. Италия делегировала в плей-офф Ювентус и Интер, Португалия – Спортинг и Бенфику, а Франция – Лилль с ПСЖ. По одному представителю в 1/8 есть у Нидерландов (Аякс), Германии (Бавария) и Австрии (Зальцбург).

Победители групп:

Манчестер Сити

Ливерпуль

Аякс

Реал

Бавария

Манчестер Юнайтед

Лилль

Ювентус

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Вторые места:

ПСЖ

Атлетико

Спортинг

Интер

Бенфика

Вильярреал или Аталанта

Зальцбург

Челси

Динамо и Шахтер не смогли пробиться в следующий этап турнира – украинские клубы заняли последние места в группах. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря. Победители групп будут сеяными, вторые места – несеяными.

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